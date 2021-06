BATAGUASSU| Vacinação contra Covid-19 atende munícipes a partir de 51 anos no Município

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19. Nesta sexta-feira, dia 11 de junho, serão atendidos municípes a partir de 51 anos.





De acordo com a coordenadora municipal de Imunização, Samantha Cruz Tessari, a imunização será iniciada no período da tarde, às 13 horas e se estenderá até às 18 horas, nas unidades de saúde ESF “Rita Guardini” (popular ESF Central) e ESF Jardim São Francisco, em Bataguassu. No ato da vacinação é preciso apresentar documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência atualizado. Não será necessário agendamento.





Para os moradores do Distrito de Nova Porto XV, a imunização ocorrerá no ESF Emiko Resende, no mesmo horário.





A Secretaria Municipal de Saúde informa que os moradores residentes em Assentamentos também serão contemplados com a vacinação durante os atendimentos realizados no decorrer da semana.





ORIENTAÇÃO





Samantha orienta os munícipes que já tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 que procurem a unidade de saúde preferencialmente no período da manhã (7 às 10h30) para se imunizar contra a H1N1.





Já os munícipes que ainda não receberam nenhuma dose da Covid-19, é solicitado que aguardem a chegada da vacina contra Covid-19 para posteriormente se imunizar contra a H1N1.





ASSECOM