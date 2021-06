BATAGUASSU| Saúde promove mutirão de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 55 a 59 anos nesta quarta-feira, dia 2 de junho

Imunização ocorrerá nos ESFs Central e Jardim São Francisco; e no Distrito de Nova Porto XV mediante agendamento via WhatsApp

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde informa que Bataguassu receberá mais 605 doses da vacina contra Covid-19. Uma nova etapa de mutirão de vacinação para atender o público-alvo de 55 a 59 anos será realizada nesta quarta-feira, dia 2 de junho, a partir das 18 horas (horário de Brasília), na Estratégia da Saúde da Família (ESF) “Rita Guardini” (popular ESF Central) e no ESF Jardim São Francisco.





Para receber a vacina contra a Covid-19, o munícipe deve realizar o agendamento via WhatsApp em sua unidade de referência: Estratégia da Saúde da Família (ESF) Jardim São Francisco pelo número (67) 3541-1259 e ESF Rita Guardini (popular ESF Central) pelo número (67) 3541-3656. No ato da vacinação é preciso apresentar documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência atualizado. Os agendamentos serão feitos até o limite de doses designadas para cada unidade de saúde.





De acordo com a coordenadora municipal de Imunização, Samantha Cruz Tessari, cumprindo com a Resolução 106/CIB/SES, do total de 605 doses, 185 serão reservadas para atender os grupos abertos anteriormente a partir de segunda feira (07/06), ou seja, 30% das doses. Os outros 70% serão destinados para atender a nova faixa etária de imunização (pessoas de 55 a 59 anos).





A coordenadora salienta que as doses da vacina serão reservadas também para atender os munícipes residentes em Assentamentos a partir de segunda-feira (07/06).





Samantha reforça que está prevista a chegada de doses da vacina Pfizer na próxima sexta-feira (04/06), que serão disponibilizadas para gestantes e outros públicos, conforme resolução, também a partir de segunda feira (07/06).





AGENDAMENTOS





Faça o agendamento da sua imunização pelo WhatsApp





– ESF Jardim São Francisco – Atendimentos para pacientes das unidades Jardim São Francisco e ESF Jardim Campo Grande – WhatsApp (67) 3541-1259

– ESF Rita Guardini (popular ESF Central) – Atendimentos para pacientes das unidades Jardim Acapulco, Rubens Kimura e Rita Guardini – WhatsApp (67) 3541-3656





DISTRITO DE NOVA PORTO XV





No Distrito de Nova Porto XV, o mutirão ocorrerá no mesmo horário: a partir das 18 horas, na Estratégia da Saúde da Família (ESF) “Emiko Resende”, atendendo o mesmo público-alvo, de 55 a 59 anos. Para realizar o agendamento é preciso entrar em contato com a unidade de saúde através do WhatsApp (67) 3541-9605. No ato da vacinação é preciso apresentar documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência atualizado.





ASSECOM