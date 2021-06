BATAGUASSU| Prefeito Akira recebe presidente da Assembleia Legislativa Paulo Corrêa no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) receberá nesta quinta-feira, dia 17 de junho, a visita do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB). A chegada do parlamentar no município está prevista para às 11 horas (horário de Brasília).





O deputado, que estará na ocasião representando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) terá entre suas agendas, reunião com os secretários municipais e vereadores da base.





Na sequência, o parlamentar visitará a área adquirida pelo município para a construção de casas populares e verificará as demandas solicitadas pelo prefeito Akira durante reunião do Programa Governo Presente, entre elas, a pavimentação de vias públicas, restauração da Estrada Boiadeira e a construção de um anel viário diante do intenso fluxo de veículos pesados que trafega pela região central do município.









ASSECOM