BATAGUASSU| Akira formaliza cessão de área para instalação de nova empresa no Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) formalizou nesta terça-feira, dia 15 de junho, a destinação de uma área para a empresa ConcreArt Concreto e Argamassa Ltda, de Presidente Prudente (SP). A assinatura da concessão através do Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Prodebata) foi realizada no gabinete municipal e contou com a presença do empresário Pedro Matiazzi da Silva além do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel e dos vereadores César Martins (MDB) e Jaime do XV (Podemos).





De acordo com Pedro, a empresa da área de concretos investirá em torno de R$ 2,4 milhões para construção da fábrica no Distrito de Nova Porto XV e tem a proposta de gerar inicialmente 11 empregos diretos. "Nossa empresa vai facilitar o fornecimento de concretos atendendo do pequeno ao grande empresário, o que vai também atrair demais investidores para o município", destacou ele, que ressalta que o investimento deve ser iniciado já nos próximos dias no Distrito.

Segundo Akira, Bataguassu é uma cidade em pleno desenvolvimento e a política de atração de empresas instituída pela administração municipal tem colaborado para a geração de novos postos de trabalho para a população. "Nosso compromisso é gerar emprego e renda para a população proporcionando qualidade de vida aos munícipes", frisou o prefeito.





Conforme balanço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, só nos primeiros seis meses deste ano, três empresas já formalizaram a vinda para Bataguassu. "A proposta é realmente incentivar a criação de novos postos de trabalho em Bataguassu e diversificar os segmentos econômicos para a cidade", salientou Akira.





PRODEBATA





A instalação de empresas em Bataguassu é permitida através do Prodebata. O programa tem o objetivo de incentivar as atividades de produção comercial e industrial do município e propor investimentos para promoção da criação de postos de trabalho através da cessão de áreas e também da disponibilização de incentivos, do ponto de vista econômico e de infraestrutura, para a atração de empresas.





Todo o processo é acompanhado pelo Conselho Diretor de Programa de Desenvolvimento de Bataguassu (Condebata), que é responsável por avaliar a possibilidade de investimentos. Caso a empresa esteja em acordo com as exigências da Lei do Prodebata (Lei Municipal nº 2.195, de 14 de agosto de 2014) e também se houver área disponível, a empresa é contemplada com a cessão de uso da área, desde que o projeto da organização seja aderente ao que o município preconiza para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.





Mais informações sobre o Prodebata podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente que fica localizada na rua Rio Brilhante, 405, centro, próximo à praça Manoel Cecílio de Lima (praça da Roda).





ASSECOM





