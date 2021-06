Atenção ao prazo: licenciamento de veículos com placas 3 e 4 vence neste mês

Proprietários de veículos com placas terminadas em 3 e 4 têm até o fim do mês para pagar o licenciamento em Mato Grosso do Sul.





Já em julho, será a vez do licenciamento dos automóveis com placas 5 e 6. Em agosto será o momento das placas finalizadas em 7 e 8. Placas terminadas em 9 têm vencimento em setembro e 0, em outubro.





Para consultar os débitos do veículo e emitir guia para pagamento basta acessar o site https://www.meudetran.ms.gov.br/









Confira o passo a passo para emitir o licenciamento através do smartphone:





Instale o aplicativo CDT – Carteira Digital de Trânsito





Cadastro de usuário





- Uma vez instalado o app abra e selecione: “Entrar com gov.br”





- Na tela seguinte informe o CPF e selecione “Próxima”.





- Na próxima tela deverá ser informada a senha do usuário. Caso o usuário não possua conta no Gov.br, deverá criar uma conta, após criar a conta deve retornar ao aplicativo e clicar em “Entrar com gov.br”.





Baixar CRLV





- Após o login, selecionar a opção “Veículos”, em seguida informar o número do Renavam e o Número de segurança do CRV (antigo DUT).





- Selecionar incluir





- Pronto! Está disponibilizado o CRLVe em seu smartphone.





Para quem era usuário do antigo aplicativo “CNH Digital”, basta atualizá-lo para ter o app da CDT - Carteira Digital de Trânsito com a CNH disponibilizada automaticamente.





Por: Paulo Fernandes, Subcom