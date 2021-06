Após discussão, homem atropela e passa por cima de mulher com a caminhonete

O caso aconteceu por volta das 16h da tarde de ontem (27), no Assentamento Vale do Sol

Caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher ©Henrique Kawaminami

Policiais da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) procuram por homem, de 46 anos, que após discussão passou por cima da mulher, de 30 anos, com uma caminhonete. O caso aconteceu por volta das 16h de ontem (27), no Assentamento Vale do Sol, na saída para Rochedinho, em Campo Grande.





Conforme a Polícia Civil, depois de discutir com o marido, a vítima foi para a casa do genro, de 19 anos, pedir socorro. Descontrolado, o autor foi atrás armado com uma carabina, ameaçou e tentou disparar contra o genro, mas a munição não deflagrou.





Os dois então começaram a se agredir fisicamente até que o genro conseguiu desarmar o autor, que entrou em sua caminhonete, foi para cima das vítimas e passou por cima da mulher. Ela foi socorrida e levada à Santa Casa, onde continua internada.





Por enquanto, não há informação sobre o estado de saúde dela. A polícia não divulgou o nome dos envolvidos. Os fatos foram registrados como tentativa de feminicídio e de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e seguem sob investigação da delegacia especializada.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Viviane Oliveira e Bruna Marques