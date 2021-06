AMPLA VISÃO| Zeca do PT quer distância de André e Delcídio

A ESTRATÉGIA: Ao adotar as prévias pretende-se aproveitar a o evento para praticar a democracia interna, juntar as diferentes tendências, mostrar a cara e a força do PSDB. Embora não exista a lista oficial dos tucanos pré-candidatos, a manifestação de alguns deles é uma amostra afirmativa de que o partido quer liderar a chamada terceira via em 2022.





A ESCOLHA: Nas prévias nacionais do PSDB anunciadas para o dia 21 de novembro tem direito a voto no Mato Grosso do Sul os filiados (?), 234 vereadores, 5 deputados estaduais, 3 deputados federais, 37 prefeitos, 15 vices, o governador, o presidente e o ex-presidente da Executiva Estadual. Sem diferenciação: os votos com o peso idêntico na contagem final.





A PERGUNTA: Qual a tendência dos votos dos ‘tucanos guaicurus’? A posição do governador Reinaldo (PSDB) pesará. Parece que estaria cicatrizada aquela ferida da briga pelo ICMS do gás que MS venceu por 5 a 4 no STF - garantindo R$1,1 bilhão (14% da arrecadação anual), com o governador Dória (PSDB) sendo contra nossos interesses.





ÁGUAS PASSADAS: Depois da peleia judicial pela grana do ICMS, veio a pandemia e com ela a aproximação de Reinaldo com Dória, numa parceria notória e benéfica. Mas o ex-presidente Fernando H. Cardoso é a favor do governador gaúcho Eduardo Leite - que pode se tornar a surpresa com o carimbo da renovação nacional através da terceira via. Tudo pode acontecer!





INTERROGAÇÃO: Nas eleições primárias dos Estados Unidos há embate duro entre os postulantes. Mas só até a escolha do candidato do partido. Com base na tradição de um país democrata seria oportuno perguntar: o candidato tucano escolhido conseguirá agregar o apoio das lideranças que não obtiveram êxito? Haverá ou não o temido racha?





DEPUTADOS & AÇÕES: Paulo Corrêa (PSDB): Comanda a Casa, prestigia eventos do Governo; atento às questões do Covid. Zé Teixeira (DEM): insiste no rigor maior na fiscalização contra aglomerações propagadoras do Covid-19. Evander Vendramini (PP): atento no projeto de recuperação da ferrovia Corumbá/Bauru; foi à sanção seu projeto denominando Padre Pasquale Forin a MS 432; comemora licitação para asfalto Corumbá-Porto Esperança. Mara Caseiro (PSDB): pede asfaltamento entre Camapuã e Figueirão; viaturas policiais para Iguatemi; patrolamento da MS 145 (Naviraí-Assentamento Juncal). Lídio Lopes (Patri): declarada de utilidade pública estadual a Associação de Apoio/Defesa da Criança e do Adolescente de Eldorado.





ENERGIZADO: Saindo da clausura, o ex-governador Zeca do PT já deu a senha para 2022 na entrevista à CBN: “só não quer conversar com o ex-governador Puccinelli (MDB) e o ex-senador Delcídio (PTB)”; Lembra: não esteve preso, não usou tornozeleira e reafirmou as suas boas relações com o governador Reinaldo (PSDB), com o Secretário Riedel (PSDB) e arrematou elogiando os membros da Família Trad (PSD).





OPINIÃO: Zeca entende que o insucesso do PT nas eleições municipais no MS não elegendo nenhum prefeito, não terá reflexos na sucessão presidencial, pois em 1998 o PT administrava apenas Porto Murtinho e Mundo Novo. Ao seu estilo ele lembrou as características de cada eleição e que tem conversado com o ex-presidente Lula (PT) no sentido de alargar as alianças priorizando o pleito presidencial.





DESABAFO: Zeca do PT ponderou que reverteu no STJ a sua condenação no processo da ‘Farra da Publicidade’ e das indenizações que recebeu da Folha de São Paulo (R$280 mil) e do Grupo ‘Correio do Estado’ (R$570 mil). Ainda promoverá Ação contra o Procurador de Justiça Marcos Sotoriva - pela sua atuação no processo da ‘Farra da Publicidade’.





NO RETROVISOR: Eleições de 2006 para uma vaga ao Senado. Venceu Marisa Serrano (PSDB) com 607.584 votos (53,2%), seguida de Egon Krakhecke (PT) 456.363 votos (40,0%) – João L. Schimidt (PDT) 59.594 votos (5,2%) – Anita Borba (PSOL) 7.265 votos – Carlos Leite (PV) 6.684 votos – Suel (PSTU) 2.528 votos – Ionaldo Arce (Prona) 2.136 votos.





AÇÕES & DEPUTADOS: Lucas de Lima (SOL);Arrecadou em ‘live’ 10 toneladas de alimentos à Apae e às famílias vulneráveis de Bandeirantes; pede prioridade da vacina Covid aos vigilantes privados. Capitão Contar (PSL): pede regime de urgência ao seu PL classificando restaurantes & alimentos como atividade essencial. Barbosinha (DEM): sancionada lei garantindo sessões adaptadas nos cinemas para autistas; pede urgência na convocação dos remanescentes da Agepen. Gerson Claro (PP): registrou voto de pesar pela morte do empresário de Sonora Francisco Giobbi; elogiou os investimentos estaduais em Paranaíba. Pedro Kemp (PT): requer curso presencial de Serviço Social na UEMS; criticou a violência contra os indígenas nas demarcações de terras.





SIMONE: Fritada pelos caciques do MDB na sua candidatura à presidência do Senado contra a turma do Centrão, a senadora (MDB); segundo o presidente do partido Baleia Rossi; teria 80% de apoio para ser candidata ao Planalto em 2022 na 3ª. via. Mas observadores aconselham Simone a priorizar sua situação política nebulosa no MS – a exemplo do que ocorre com o ex-ministro Mandetta no DEM local.





ALCKMIN: lidera ao Governo paulista com18,05% na ‘Pesquisa Ranking’ em 90 cidades paulistas – em 2º Datena 15,20% - Boulos 12,00% - Dória 10,25% - Marcio França 8,05% - Paulo Skaf 7,15%. Rejeição: Dória 16,35% - F. Haddad 13,10% - Arthur do Val 10,05 – Janaina Paschoal 8,35% - Rodrigo Garcia 7,00% - Boulos 5,00% - Skaf 4,35% - Datena 4,20 – Alckmin 3,30% - Marcio França 3,10%.





PESQUISA para Presidente do Brasil ( por telefone) nas 90 cidades entre 20 e 23 de junho: no confronto direto Bolsonaro tem 42,55% e Lula 40,35%. Na rejeição Lula tem 24,10 e Bolsonaro 20,30%. Com outros nomes: Bolsonaro 29,50% - Lula 27,25% - Datena 7,10% - Ciro 3,80% - Dória 3,20% - Mandetta 2,35% - Amoedo 2,00% - Moro 1,65% - Boulos 1,40% - Temer 1,20 – Marina 0,50%. Não sabem ou não responderam 17,10.





CONCLUSÕES: O ex-governador Alckmin é forte, sem rejeição, apesar da cúpula tucana boicotá-lo no PSDB. Na disputa para o Planalto há empate técnico entre Bolsonaro e Lula. Ruins os desempenhos de Dória (3,20%) em seu quintal e de Ciro Gomes (3,20%), o que comprova a inviabilidade da 3ª. via. São Paulo reflete no Brasil inteiro. Isso conta muito.





AÇÕES & DEPUTADOS: Marçal Filho (PSDB): pede agilidade na licitação das obras de reforma do aeroporto de Dourados: Antônio Vaz (Rep): pede aquisição de materiais/equipamentos para Glória de Dourados; doação de bicicletas apreendidas às instituições de caridade; pista de atletismo para Rio Verde de MS. Amarildo Cruz (PT): pede curso presencial de Serviço Social na UEMS e a suspensão do corte de água pela Sanesul. Neno Razuk (PTB): pede urgência na reforma da escola estadual de Bodoquena; elogia os investimentos do Governo em Dourados e região.





APLAUSOS: Nosso Mato Grosso do Sul brilha na mídia nacional como referência no combate ao Covid-19 graças ao trabalho sincronizado do Governo, através da Secretaria de Saúde com os municípios. Mas há de se registrar a falta de conscientização de parte da população que insiste em descumprir as orientações sanitárias. Depois, chorar não resolve.





NA INTERNET: Após dias e dias de buscas os policiais encontraram nas matas de Goiás: 2 lobisomens, 1 saci Pererê, 3 mulas sem cabeça, 2 caiporas, 1 curupira, 1 índio barbudo, 3 chupa-cabras, João e Maria, 1 chester vivo, 2 entrevistadores do Ibope, 1 nota de 200 Reais, a segunda Libertadores do Corinthians, o Mundial do Palmeiras, o dedo do Lula, o pica-pau – menos o Lázaro.





É MEU PAIS... Brasília, ainda distante do Brasil. A tal Reforma Administrativa irá realmente diminuir os gastos com a máquina pública? Mas os funcionários concursados perderão espaço para os leigos comissionados ‘amigos do rei’ - que não conhecem do assunto para um bom desempenho. Piui... piui! Vem aí um novo trem da alegria!





PARA PENSAR: Vamos reaprender, recriar, rever hábitos, valores e projetos? Esse isolamento social tem cara de ‘retiro’ para questionar o ontem, o hoje e o amanhã (até quando?). Vale buscar o velho ditado; “ o homem não teme o que vê, mas o que ele não vê”. Recorro ao filósofo Mario Cortella: “Confiem em Deus, mas amarrem bem os seus cavalos, porque, de repente, alguma coisa pode vir pela frente.”





ARREMATE: Difícil lembrar de quantos parentes, amigos e conhecidos perdemos na pandemia. Talvez os dedos das mãos sejam insuficientes para contabilizá-los. Todo dia uma notícia aflitiva que nos faz sofrer por antecipação. Pegando carona no título da canção ‘TUDO MUDOU’- é preciso se conscientizar da nova realidade. Se ao final continuarmos vivos, estaremos no lucro.





***