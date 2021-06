ALEMS| Quatro projetos estão previstos para a votação desta quarta-feira (30)

Com pareceres favoráveis das comissões de mérito estão previstos o Projeto de Lei 076/2021 , de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o Dia Estadual de Conscientização e Proteção ao Ciclista, e dá outras providências e o Projeto de Lei 115/2021 do Poder Executivo, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei n°1.239, de 18 de dezembro de 1991, que reformula a política de desenvolvimento industrial do Estado de Mato Grosso do Sul, no que tange o alinhamento da composição do Fórum Deliberativo, para permitir a designação consecutiva dos membros e outras providências.