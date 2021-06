ALEMS| Previstas cinco matérias para análise dos deputados

As matérias previstas em discussão única receberam parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O Projeto de Lei 156/2021 , de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), que denomina Padre Pasquale Forin a MS-432, estrada que liga a BR-262 ao distrito de Albuquerque, no município de Corumbá-MS. O Projeto de Lei 157/2021 , de autoria do deputado Lidio Lopes (PATRI), que declara a Utilidade Pública Estadual da Associação de Apoio e Defesa da Criança e do Adolescente (AADCA), localizada no município de Eldorado.