ALEMS| Deputados devem votar quatro projetos em segunda discussão nesta terça-feira

Também deve ser votado, na sessão desta terça-feira, o Projeto de Lei 48/2021 , de autoria do Poder Executivo. A proposta cria a “Fundação de Apoio à Educação e à Pesquisa do Estado de Mato Grosso do Sul”. Essa fundação objetiva apoiar, incentivar e fomentar a formação integral de professores, como também a educação científica e tecnológica dos estudantes das escolas públicas do Estado.