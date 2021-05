Volta a esquentar, mas forte massa de ar polar pode trazer chuva e mais frio no fim de semana

A segunda quinzena de maio foi marcada pela mudança de padrão climático, com aumento da umidade no Centro-Sul do país, devido a maior atuação de sistemas frontais, e, principalmente, da incursão das primeiras massas de ar frio mais intensas.





Essa condição deve se manter trazendo chuvas que podem ocorrer de forma volumosa e também uma intensa queda de temperatura, a mais forte até o momento. Os modelos meteorológicos estimam esses eventos para Mato Grosso do Sul a partir de sábado (29).





O meteorologista Nathalio Abraão alerta para a volta do frio. "Não é para guardar os casacos, pois a frente fria com nova massa de ar polar chega no fim de semana. A frente fria será fraca, mas a massa polar será forte e trará bastante frio".





Por enquanto, as condições para esta quarta-feira (26) são de céu claro na maior parte do dia, exceto na região sul que terá períodos de parcialmente nublado. Não há expectativa de chuva.





Os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 70% a 30% ao longo do dia.





O destaque desta quarta serão as temperaturas que terão uma breve elevação, com mínima de 15°C no setor sul e máxima de 35°C na região pantaneira.





Na capital as condições serão as mesmas de ontem, com sol entre nuvens e temperaturas entre 15°C a 25°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações do Inmet, Somar e Climatempo)