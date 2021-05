TRÊS LAGOAS| Pacientes do Município em tratamento em outras cidades recebem novos ônibus para terem mais conforto e segurança em viagens

Na tarde de quarta-feira (12), o prefeito Angelo Guerreiro participou da entrega dos novos ônibus que irão fazer o transporte dos pacientes de Três Lagoas que fazem tratamento de saúde em outros municípios.





O encontro aconteceu na antiga Estação Ferroviária, onde a empresa Crisptur Turismo apresentou os dois novos veículos, totalmente novos que farão o traslado. Além desses, duas vans zero quilômetros também fazem parte da frota.





Na ocasião, o diretor da Crisptur, Leandro Souza, mencionou que estas aquisições fazem parte das exigências do contrato. “É um grande prestígio para nossa empresa continuar prestando serviço em Três Lagoas, onde a Administração Municipal cobra muito pela excelência do trabalho e qualidade do transporte. Estes ônibus novos dão ao usuário mais conforto e segurança, assim como exige o prefeito”, disse.





Para o prefeito, a Crisptur honrou com o compromisso e destacou o empenho da gestão em prol das melhorias no setor de saúde.





“Não é de hoje que Três Lagoas vive uma nova realidade na prestação do serviço e estrutura da saúde. Sempre priorizamos pelo atendimento humanizado, equipamentos em funcionamento e mais acesso. Estes novos ônibus e vans também são parte desse avanço, sendo o nosso objetivo fazer com que cada centavo investido no contrato seja convertido em melhorias para a população”, discursou.





Os dois novos ônibus atenderão a demanda de pacientes que fazem tratamento em Campo Grande e Barretos. As vans farão o traslado para Ilha Solteira, Jales, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, podendo estender para outros municípios, se houver necessidade.





Participaram da entrega o secretário de Governo, Dainler Leonel Martins, diretora de saúde Katia Lira, vereadores Cassiano Maia, Charlene Bortoleto, Adriano Rodrigues, Jorginho do Gás, Marcus Bazé, Tonhão e Sirlene.

ASSECOM