TRÊS LAGOAS| Maio Amarelo 2021 – DEPTRAN promove amanhã live com tema “Movimento Maio Amarelo” em alusão ao mês de conscientização no trânsito

Seguindo a programação do “Maio Amarelo” o Departamento Municipal de Trânsito e Sistemas Viários (DEPTRAN) inicia amanhã (13) uma série de lives em alusão ao movimento que visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.





A primeira live, das três que serão promovidas, acontecerá a partir das 9h30, com transmissão na rede social do órgão, o tema abordado será “Movimento Maio Amarelo”, as palestras são direcionadas para todos motoristas e população três-lagoenses.





Mediada pela Agente de Trânsito, Ivanise Rotta da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) de Campo Grande a palestra abordará como as ações de trânsito tiveram que mudar por conta da Pandemia, levando em conta a Biossegurança e também sobre o tema principal “Maio Amarelo”.





No mesmo formato do ano passado, devido a Pandemia do Covid-19 todos os trabalhos do DEPTRAN migraram para o virtual. Além das lives o Departamento vem realizando durante este mês outras ações como a distribuição de kits de informativos de conscientização no trânsito para algumas empresas consideradas público alvo do projeto.





A Coordenadora de Educação para o Trânsito, Caroline Cruz Feliciano comentou a respeito da educação para o trânsito e os desafios em tempos de pandemia. “Foi preciso conciliar novas técnicas educativas, uma vez que devido aos altos índices de ativos da Covid-19 e preocupados com o distanciamento social não estamos fazendo blitzes educativas e outras ações como era de costume”.





CONFIRA A AGENDA DE LIVES:





- 13/05 - “Movimento Maio Amarelo” – às 9h30





- 18/05 – “ Lei do Descanso (L.12619/12)” – às 9h00





- 25/05 – “ Os acidentes de trânsito e seus impactos sociais” – às 14h





ASSECOM