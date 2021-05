Senadora Soraya Thronicke participa de cerimônia de entrega de títulos rurais ao lado de Bolsonaro

Ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) participou, nesta sexta-feira (14/05), da cerimônia de entrega de Títulos de Propriedade Rural para agricultores do Assentamento Santa Mônica, em Terenos (MS). “A entrega desses títulos demonstra a preocupação e o respeito do Governo Federal com os pequenos agricultores rurais, que foram colocados nessas terras por governos anteriores sem qualquer suporte, segurança e incentivo”, declarou.





Para Soraya Thronicke, com os títulos de posse, os pequenos produtores poderão ter acesso facilitado ao crédito e segurança para produzir e garantir sua fonte de renda. “Como vice-líder do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, pretendo reforçar a articulação entre o Palácio do Planalto e o Legislativo para a aprovação de matérias que foram promessa de campanha do Governo, como essa que beneficia a população rural do meu Estado”, afirmou.





Durante a entrega de títulos, o presidente Jair Bolsonaro comentou, a pedido de apoiadores na plateia, sobre o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da gasolina. Em Mato Grosso do Sul, a alíquota chega a 30% e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) é criticado pela alta que, somada aos reajustes da Petrobras em alguns casos, fez com que o preço do litro chegasse a R$ 6 em algumas cidades.





"Falei com Arthur Lira [presidente da Câmara dos Deputados], não sou contra valor fixo do ICMS que cada estado coloca, mas queria um valor justo a título de ICMS. O que não pode é me culpar pelo valor da gasolina", discursou.

Já a ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciou a emissão de 3.926 títulos de propriedade rural, entre definitivos e provisórios, a assentados de Mato Grosso do Sul. “É a maior entrega dos últimos 15 anos do Governo Federal. Hoje, nós estamos aqui, podem achar que é pouco, mil e pouco definitivos e 2 mil provisórios”, declarou, anunciando também 1.714 contratos de crédito para famílias assentadas, R$ 10,6 milhões para produção e R$ 3,1 milhões destinadas à habitação.





ASSECOM