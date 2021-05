Senadora Soraya Thronicke indica mais R$ 400 mil para a Santa Casa de Campo Grande

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) indicou, com emenda ao Orçamento Geral da União deste ano, mais R$ 400 mil para a Santa Casa de Campo Grande, sendo R$ 300 mil para estruturação e compra de equipamentos e R$ 100 mil para custeio da unidade hospitalar. Trata-se da terceira grande destinação de recursos da parlamentar sul-mato-grossense para o hospital filantrópico, pois, entre 2019 e 2020, foram enviados R$ 950 mil para a estruturação de 23 leitos – 10 leitos de UTI e mais 13 de enfermaria –disponíveis para atender também os pacientes vítimas da Covid-19 e para a compra de equipamentos hospitalares, como cardioversor, sistema de vídeo para endoscopia flexível, eletrocardiógrafo, eletroencefalógrafo, entre outros.





Segundo Soraya Thronicke, desde o início do seu mandato, tem priorizado a saúde na destinação das suas emendas por considerar essa a área mais crítica de Mato Grosso do Sul. “A situação da saúde pública no Estado agravou-se ainda mais com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Por isso, procuro indicar emendas para enfrentamento da doença e também para o custeio das unidades hospitalares. Meu objetivo é garantir a toda a população sul-mato-grossense acesso ao tratamento médico e, principalmente, no enfrentamento dessa doença tão terrível”, declarou.





Para a senadora, não é aceitável que as pessoas morram por falta de assistência. “É dever de todos nós, parlamentares, garantirmos recursos, estrutura e o apoio necessário para que a população tenha acesso ao tratamento médico. Mato Grosso do Sul pode contar comigo, porque estou trabalhando incansavelmente para isso”, assegurou.





Na avaliação do presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heitor Rodrigues Freire, o recurso chega em boa hora, pois o hospital necessita para a compra de equipamentos e custeio. “Todo recurso é bem-vindo e quero agradecer à sensibilidade da senadora Soraya Thronicke em ajudar a nossa Santa Casa. Por isso, seremos eternamente gratos à senadora. Com esses R$ 300 mil, vamos adquirir equipamentos que estamos precisando com uma certa urgência, enquanto os R$ 100 mil vão ajudar na manutenção do hospital”, informou.

Santa Casa de Campo Grande













