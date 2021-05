Senadora Soraya Thronicke destina R$ 700 mil em emendas para Ponta Porã

Os recursos serão para pavimentação asfáltica da Rua Guia Lopes e para a APAE

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Em 2020, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) disponibilizou mais de R$ 1 milhão para investimentos em serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas de Ponta Porã. Nesse ano, a senadora indicou mais R$ 700 mil em emendas para o município. O recurso será para a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Rua Guia Lopes, no Bairro Jardim São João, e para a execução do projeto de pânico e incêndio da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município.





“Mais uma vez estou destinando recursos para investimento em infraestrutura de Ponta Porã, que é essencial para o progresso da região fronteiriça. Além disso, também indiquei R$ 100 mil para a Apae da cidade, que já tinha recebido outros R$ 100 mil para equipar a Casa Lar São João Batista, que é mantida pela Associação. Enfim, continuo fazendo a minha parte para levar melhorias para o município, que é um dos maiores de Mato Grosso do Sul e de extrema importância para a economia do Estado”, ressaltou Soraya Thronicke.





Do total do recurso, R$ 600 mil serão investidos nos serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Rua Guia Lopes, a partir da esquina com a Rua México. O corretor de imóveis João Paulo da Rocha Mattos, que representa os moradores da Rua Guia Lopes, destaca: “A senadora vai contribuir com a solução de um problema que aflige tanto os moradores da via quanto os motoristas de caminhões que se utilizam da rua para atender as demandas da fazenda Sementes Jotabasso. Muito obrigado pela atenção da senadora Soraya Thronicke a esse problema antigo dos moradores da Rua Guia Lopes, pois é uma via que tem muito movimento de veículos, principalmente de caminhões e carretas. Neste tempo seco, os moradores são penalizados pelo excesso de poeira e muitos até ficam com problemas respiratórios. Por isso, ficamos agradecidos com essa atenção dela e a população de Ponta Porã está junto com a senadora, sempre”, afirmou João Paulo da Rocha.





No caso da Apae de Ponta Porã, a presidente Jussara Ferreira informou que os R$ 100 mil vão ser aplicados na implantação do projeto de pânico e incêndio, sem o qual a Associação não obtém alvará do Corpo de Bombeiros para receber os alunos. “Com esse dinheiro, vamos pelo menos dar entrada no projeto, que exige três bocas de extintores e um reservatório de água com capacidade para 15 mil litros. Hoje, temos 304 alunos e, devido à pandemia, estamos fechados, mas quando for liberado o retorno deles, esperamos que seja possível a autorização do Corpo de Bombeiros”, detalhou.





Jussara Ferreira reforçou que essa emenda é muito importante para a Apae e agradeceu a senadora pela preocupação com a entidade. “Essa não é a primeira vez que a senadora Soraya Thronicke destina uma emenda para Apae, pois no ano passado recebemos outros R$ 100 mil para equipar a Casa Lar São João Batista. Fizemos uma mudança total na residência, novos armários foram instalados, novas camas e colchões foram adquiridos, bem como aparelhos de TV”, recordou.





A presidente da Apae de Ponta Porã ressalta a sensibilidade da parlamentar com os alunos atendidos pela Apae. “Essa preocupação dela nos permite manter as portas abertas. Só tenho a agradecer por esse apoio incondicional da senadora”, finalizou.

ASSECOM