Senador Nelsinho Trad pede a inclusão de frentistas nos grupos prioritários para vacinação contra covid

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) vai pedir ao Senado Federal para encaminhar ao Ministério de Saúde a solicitação de inclusão dos frentistas de posto de combustível nos grupos prioritários para vacinação contra a covid-19. Nesta tarde, representantes do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro), por intermédio dos vereadores de Campo Grande, presidente da Câmara Municipal Carlão (PSB), William Maksoud (PTB) e Silvio Pitu (Dem), apresentaram a situação de risco dos 10 mil frentistas de Mato Grosso do Sul de 560 estabelecimentos no Estado, sendo 5 mil em Campo Grande, nesta pandemia.





Os frentistas, segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), estão na lista dos trabalhadores formais que mais morreram da covid-19 neste ano. Tiveram salto de 68% na comparação das mortes entre janeiro e fevereiro de 2020, pré-pandemia, e dois dos piores meses da crise sanitária, no início deste ano. “São pessoas que estão na linha de frente, um posto com pequeno movimento recebe de 500 a mil carros por dia; 50 da massa laborativa de frentistas já foram contaminados no Estado”, comentou o senador Nelsinho Trad.

