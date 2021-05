Senador Nelsinho Trad garante o asfalto para Sidrolândia

senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad fechou a semana com a certeza de que os R$ 13,1 milhões de financiamento da Caixa Econômica Federal, do Programa Avançar Cidades, serão liberados para a Prefeitura de Sidrolândia. O contrato aprovado foi assinado em setembro do ano passado, porém os recursos ainda não tinham sido autorizados pelo Tesouro Nacional do Ministério da Economia. “Agradeço ao Tesouro Nacional que nos orientou e conseguimos finalizar nesta sexta a aprovação do financiamento para obras de pavimentação e drenagem de 80 m2 em Sidrolândia”, informou o senador Nelsinho Trad.





Com esse empreendimento, 20 ruas de Sidrolândia serão asfaltadas. De acordo com a Prefeitura de Sidrolândia, 9,1 km de pavimentação e 10,1km de drenagem serão executados em breve. O município, segundo assessoria técnica, já se prepara para fazer a licitação das obras. “Sem a intervenção do senador Nelsinho Trad, não teríamos esse resultado. Se o Tesouro Nacional não autorizasse, a Caixa não pagaria a medição das obras”, comentou o secretário Luiz Carlos Alves.





Em menos de 48 horas, a parte técnica da Prefeitura de Sidrolândia atendeu às orientações do Tesouro Nacional, segundo a contadora Edilene Rodrigues Cruz que estava à frente do processo com a equipe contábil. A contadora relata que trabalharam em parceria com o Departamento de Planejamento do município, com apoio da servidora Ivanir Rosane Areco que atuou nesse contrato em 2020.





Serão pavimentadas:





A via Shoyshi Arakaki (da Rua Tiradentes até o final do Jardim Paraíso), Rua General Pinho (entre as ruas Tiradentes e Dr. Costa Marques no Jardim Paraíso), Rua Dr. Costa Marques (entre as ruas General Pinho e João Maria Barbosa Nantes no Jardim Paraíso), Rua Dr. Manoel Murtinho (entre as ruas Thomaz da Silva França e Thomás Cáceres no Jardim Pindorama), Rua Dr. Costa Marques (entre as ruas Prudente de Moraes e Thomás Cáceres no Jardim Pindorama), Rua Diogo Cunha (entre as ruas Diogo F. Stefanello e Targino de Souza Barbosa no Bairro Cascatinha).





Também serão asfaltadas as ruas Adriano Ximenes (Jardim Petrópolis), Ponta Porã (entre as ruas Rio Grande do Norte e Romano Rossato na Vila Santa Marta), Romano Rossato (entre as ruas Vitor Barbosa Souza e Joaquim Antônio da Silva no Jardim do Sul), Rua Rio de Janeiro (entre as ruas Vitor Barbosa Souza e Joaquim Antônio da Silva no Jardim do Sul), Rua Sebastião Lopes Ferreira (entre as ruas Romano Rossato e Rio de Janeiro no Jardim do Sul), Rua Vitor Barbosa de Souza (entre as ruas Rio Grande do Norte e Romano Rossato no Jardim do Sul), Rua Alberto Hortenci (entre as ruas Romano Rossato e Leonel de Souza Brito no Jardim do Sul), Rua Odilon Rosa Nantes (entre as ruas Romano Rossato e Rio de Janeiro no Jardim do Sul), Rua Italo Dal Paz (entre as ruas Odilon Rosa Nantes e Liberalina Ferreira no Jardim do Sul) e a Rua Joaquim Antônio da Silva (entre as ruas Romano Rossato e Rio de Janeiro no Jardim do Sul).





As obras também vão atender as ruas: Antônio Ferreira da Silva, Nélio Saraiva Paim, Antônio Correa Hortenci, Martins Fradick (entre a Cuiabá e a Ponta Porã no Bairro Cascatinha), Cuiabá (entre a Diogo Cunha e a Antônio Ferreira da Silva no Bairro Cascatinha), Aurélio de Brito, Antônio Ferreira Almeida, Adelina Ferreira Barbosa, João Marcio Ferreira Terra (entre a Nélio Saraiva Paim e a Diogo Cunha no Bairro Cascatinha) e Nélio Saraiva Paim (entre a Presidente Vargas e a João Márcio Ferreira Terra no Bairro Cascatinha).





