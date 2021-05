Semana começa com tempo instável e grande amplitude térmica em Mato Grosso do Sul

Uma massa de ar frio traz novo refresco nas temperaturas mínimas neste início de semana em Mato Grosso do Sul. As tardes ainda seguirão abafadas, e de modo geral, uma grande amplitude térmica deve se fazer presente.





Não há previsão de frio intenso até o momento, mas existe chance de pancadas de chuva com trovoadas na maior parte do estado, devido a áreas de instabilidade que atuam no alto da atmosfera, segundo a Somar Meteorologia.





As condições estimadas pela meteorologia para esta segunda-feira (31) são de tempo ainda instável com possibilidade de chuva, especialmente na parte sudoeste e central. Variação de céu nublado a parcialmente nublado ao longo do dia.





Os níveis de umidade relativa do ar neste último dia de maio, podem ficar abaixo de 40% no período da tarde, especialmente na região do bolsão.





Mato Grosso do Sul deve ter o início da semana marcado por uma grande amplitude térmica. A madrugada pode registrar mínima de 12°C no extremo sul do Estado, e a máxima pode chegar aos 35°C no centro norte.





Na capital o dia terá muitas nuvens e chance de chuva isolada a qualquer hora do dia. Ainda segundo o Inmet, as temperaturas variam entre 18°C a 29°C, com tendência a queda.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Somar, Inmet e Climatempo)