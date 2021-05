Seleção com salários de até R$ 8,5 mil abre inscrições na segunda-feira em MS

As inscrições serão realizadas entre segunda (24) e o dia 31 de maio. Segundo edital, os profissionais de nível fundamental devem se cadastrar presencialmente no setor de protocolo geral da Prefeitura. Já os candidatos de nível médio e superior podem se inscrever no site . A Prefeitura fica localizada na rua Appa, nº 120, Centro.