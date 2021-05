Rodrigo Sant'anna é internado após contrair Covid-19

Segundo a assessoria da unidade, o ator não apresenta febre "e tem quadro de saúde em melhora evolutiva"

© Reprodução / Instagram

O humorista Rodrigo Sant'anna, 40, está internado no Hospital Vitória Barra, no Rio de Janeiro, após apresentar complicações em decorrência da Covid-19. Segundo a assessoria da unidade, o ator não apresenta febre "e tem quadro de saúde em melhora evolutiva".





Sant'anna, famoso pelo seriado "Tô de Graça" (Multishow), foi diagnosticado com a doença no último dia 20 e foi internado por precaução, segundo afirmou seu marido, o roteirista Junior Figueiredo, à Quem, não precisando ficar intubado.





Outro humorista importante do país a contrair Covid foi Paulo Gustavo (1978-2021), que morreu no dia 4 de maio, aos 42 anos. Ele ficou dois meses internado e antes da confirmação da morte, os médicos já tinham classificado seu quadro como irreversível.





Neste sábado (29), o marido de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade que sente: "As noites são mais difíceis sem você, meu amor", afirmou. "Que saudade que eu estou de viver com você. Viajar, rir das suas palhaçadas, dessa alegria que preenchia todo e qualquer cômodo a todo momento".





NAOM