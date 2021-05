RIBAS DO RIO PARDO| Solicitando melhorias para o trânsito do Município Prefeito João Alfredo se reúne com Diretor-adjunto do DETRAN/MS

Nesta quarta-feira (26), o Prefeito João Alfredo esteve em Campo Grande juntamente com o Diretor-adjunto do DETRAN/MS, Valter Bortoletto, e a Arquiteta Maria Moura, responsável pela área de projetos de trânsito, solicitando o envio de uma equipe específica ao Município para estudos de implantação de sinalização.





Com a previsão da chegada de 10 mil trabalhadores por conta do “Projeto Cerrado”, com a construção da maior fábrica de celulose do mundo da Suzano S.A, o número de pessoas e veículos nas vias urbanas aumentará consideravelmente, necessitando da instalação de semáforos e lombadas físicas ou eletrônicas em conformidade com a Resolução do Contran nº 600, de 24/05/2016.





Além desse encontro, a prefeitura desde o início do ano, através da Secretaria de Obras, vem realizando ações que beneficiam a circulação do trânsito tais como faixa de pedestres nas principais rotatórias e avenidas da cidade, rampas de acesso para cadeirantes na Avenida Nelson Lyrio promovendo acessibilidade de todos, e mais um acesso para retorno no bairro Estoril para que os condutores possam fazer a conversão com mais segurança.





A solicitação também foi formalizada, por meio de Ofício, e foi entregue em mãos ao Diretor-Adjunto do DETRAN/MS.





ASSECOM