Quina de São João tem prêmio 114 vezes maior que o valor pago no BBB21

Fique por dentro das melhores dezenas para turbinar sua aposta e aumentar suas chances de premiação!

Acabou o Big Brother Brasil 21, mas as chances de virar milionário estão só começando! A Quina de São João já está disponível para apostas no Mega Loterias e promete pagar um prêmio estimado em aproximadamente R$ 170 milhões. O valor em questão é 114 vezes maior que o prêmio final do reality brasileiro, que consagrou a grande campeã Juliette com R$ 1,5 milhões na conta, na última terça-feira (4).





Sabia que é possível aumentar consideravelmente suas chances de ganhar nessa loteria especial ficando por dentro de algumas informações? Confira a seguir tudo o que você precisa saber para fazer uma super aposta na Quina de São João:





Como apostar





Para apostar na Quina de São João, basta selecionar de 5 até 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. As faixas de prêmios variam entre quina, quadra, terno e duque.





Apesar de ser uma vertente da Quina, por ser comemorativa, a Quina de São João não acumula! Ou seja, caso ninguém fature o prêmio na faixa de 5 acertos, o valor passa para quem marcar 4 pontos e assim por diante.





Melhores dezenas





Que tal analisar quais são as dezenas mais quentes para formular uma aposta certeira e sair na frente? Essa é uma das melhores estratégias para aumentar suas chances de premiação. Confira se os seus números da sorte estão entre os mais sorteados nesta loteria:





Dezenas





Quantidade de vezes sorteada





4





396









49





386









53





381









31





380









39





379





Aposte em bolões





Encontre os melhores bolões, desenvolvidos por uma equipe de especialistas em apostas lotéricas que utilizam técnicas matemáticas para otimizar e turbinar suas apostas. No Mega Loterias, você conta com ferramentas e sistemas inteligentes para criar combinações de jogos e multiplicar suas chances de ganhar!





Sorteio





O sorteio desta edição da Quina de São João será realizado no dia 26 de junho, às 20h, diretamente do Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Acesse o site do Mega Loterias e faça já os seus jogos sem sair de casa!





Sobre o Mega Loterias





O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.





Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.









