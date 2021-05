Protesto contra Bolsonaro enche praça de cruzes e causa polêmica em Bonito

Redes sociais mostraram população dividida em relação à manifestação

Entre as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), realizadas no sábado (29), protesto feito em Bonito causou polêmica. Manifestantes fincaram cruzes no gramado da praça da Liberdade, como forma de simbolizar as vidas perdidas para a Covid-19. Mas, a ação acabou gerando críticas nas redes sociais por moradores que consideraram o ato desrespeito com familiares das vítimas.





Em postagem feita nas redes sociais, mais de duas centenas de pessoas se manifestaram sobre o assunto. Para alguns, a mistura de óbitos por Covid-19 e política não deve ser feita. Outros acreditam que o ato ilustrou a gravidade da situação da pandemia e ajuda inclusive a alertar sobre a necessidade de cumprimento das medidas de distanciamento social.





Houve também quem considerasse que as cruzes entristeceram um ponto turístico da cidade. E, na sequência, quem saísse em defesa de prioridades saúde e educação mesmo em município turístico. Segundo o site Bonito Mais, durante a manifestação quem passou pela praça ouviu os manifestantes entoando “O povo tá cansado, tá doente, sem comida e sem salário”. A ação foi uma forma de criticar a ineficiência do Governo Federal em relação ao enfrentamento da pandemia e teve por mote “Vacina no braço, comida no prato”.





"Muito triste, principalmente por ser uma cidade turística. Nossos mortos fazemos outras homenagens. Quer manifestar faça isso nas urnas", disse uma internauta. "Meu Pai foi a quarta vitima aqui em bonito, bem no começo, achei ótima essa manifestação", afirmou outra. "Penso q a mensagem alcançou seu objetivo. Senão não estaríamos aqui polemizando", resumiu o jornalista Bosco Martins, que compartilhou a postagem.





Por: Danúbia Burema