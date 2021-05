Princípio de incêndio no centro cirúrgico da Santa Casa é controlado

Incidente se deu em razão a um problema na fiação do ar condicionado

Houve um princípio de incêndio na manhã deste domingo (30) na Central de Materiais Esterilizados do Centro Cirúrgico (expurgo) da Santa Casa de Campo Grade, mas foi controlado a tempo.





De acordo com o hospital, o incidente se deu em razão a um problema na fiação do ar condicionado. Com auxílio do Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas, não gerando prejuízos aos pacientes.





O fogo começou por volta das 8h, mas diversas viaturas do Corpo de Bombeiros se mobilizaram até o local rapidamente. O prédio não precisou ser evacuado.





A Santa Casa é um dos principais hospitais no combate ao coronavírus. Além disso, pela sobrecarga no sistema de saúde causado pela doença, é o único que ainda recebe pacientes SUS Não-Covid em estado grave.





Desde o início do ano o hospital vem enfrentando problemas para atender toda a demanda de pacientes que chegam no local.





No mês passado, quando a entidade não tinha mais com leitos Centro de Terapia Intensiva (CTI) disponíveis, emitiu um apelo a população, pedindo para que redobrem os cuidados para prevenir acidentes domésticos e de trânsito.