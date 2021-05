Presidente Carlão recebe relatório das atividades do PROCON Campo Grande e destaca trabalho em defesa dos consumidores

Na manhã desta segunda-feira (10), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, acompanhado dos vereadores Gilmar da Cruz e Silvio Pitu, receberam do subsecretário do PROCON Campo Grande - Thiago Almeida, um relatório das atividades implementadas pela Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor da Capital. O relatório discorre sobre as ações do PROCON CG desde a sua criação em 2017 até a atualidade, como forma de demonstração da relevância dos serviços prestados aos consumidores campo-grandenses.





“É uma prestação de contas que a subsecretaria entrega aos vereadores desta Casa de Leis. Visando comprovar sua responsabilidade em planejar, elaborar e executar a política pública de proteção e defesa do consumidor, bem como receber atendimentos, analisar, encaminhar consultas, apurar denúncias e sugestões apresentadas pelos consumidores de Campo Grande. Essa pasta é importante para os munícipes, na defesa de seus direitos, e fico feliz em perceber a preocupação do Thiago Almeida em apresentar ao Poder Legislativo esse relatório de atividades”, disse o presidente.





Carlão ressaltou que os vereadores da Capital estão empenhados na defesa dos consumidores de Campo Grande, tanto que já disponibilizou, em PDF, no site da Câmara Municipal de Campo Grande, a Cartilha de Direito do Consumidor em tempos de Covid-19. Para acessar basta clicar neste link





A primeira versão da cartilha foi lançada em 2015 por iniciativa da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da Câmara Municipal de Campo Grande.





