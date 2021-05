Por precaução os médicos mantem a intubação do deputado Cabo Almi

deputado Cabo Almi ©ARQUIVO

O parlamentar que foi infectado pela Covid-19, continua internado no Hospital Cassems em Campo Grande e, por precaução continua intubado para possibilitar todas as condições adequadas que o processo exige para a extubação. Foram reavaliados os exames laboratoriais e decidido manter nas condições atuais para aguardar maior efeito das medicações que foram adicionadas ao tratamento regular.





Segundo consta, o estado geral da saúde continua em evolução para melhora, porém, o suporte de oxigênio com ventilação mecânica ainda é necessário. Não houve a necessidade de ser pronado (deitar com a barriga para baixo), à programação para extubação deve acontecer no tempo necessário para garantir o êxito desejado, a pressão arterial está controlada sem necessidade de uso de medicamentos, não teve febre nas últimas 24 horas e todos os órgãos vitais estão preservados.





A família e a assessoria do deputado Cabo Almi agradecem a equipe médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Cassems pela dedicação em sua recuperação, assim como, agradecem pelas rezas e orações de todos os que direta ou indiretamente queiram o restabelecimento da sua saúde.





ASSECOM