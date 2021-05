PARANAÍBA| Professores pedem por pagamento de licenças prêmio

©Antônio Agostini

Na última sexta-feira, 07, o prefeito Maycol Queiroz recebeu 13 professoras aposentadas para tratar sobre suas licenças prêmio que não foram pagas pela gestão anterior. Algumas delas estão aposentadas há quatro anos e se dizem preocupadas, pois o direito de recebimento pode ser prescrito em até cinco anos.





Acompanhado do deputado federal Dagoberto Nogueira, o Chefe do Poder Executivo garantiu às professoras que farão um estudo de fluxo de caixa para fazer um cronograma de negociação com todos os professores que se encontram nesta situação e o pagamento será feito conforme a data do pedido da licença, atendendo quem está a mais tempo na espera.





Maycol Queiroz disse para as professoras que desde quando assumiu o governo convidou Simone Almeida para ser secretária de Educação por acreditar no projeto de fortalecimento da classe em Paranaíba. “Ela já reivindicou várias vezes sobre o direito de vocês, a gente reuniu conversou e o projeto de lei para autorizar os pagamentos está quase finalizado para ser apreciado pela Câmara de Vereadores”, falou.





Segundo o prefeito, será respeitada a lista de tempo de espera. “A gente quer pagar e acertar. O deputado intermediou a situação e o que queremos é resolver. Eu tenho um padrinho que defende a nossa bandeira, está aqui como testemunha e vai voltar várias vezes”, falou Maycol sobre o apoio de Dagoberto.





O Deputado Federal, por sua vez, destacou que “a educação é em primeiro lugar para o PDT” e que confia na gestão de Maycol Queiroz. “Vocês não têm culpa dos gestores não terem cumprido com os direitos trabalhistas dos professores, mas você [prefeito] será justo, atendendo os professores. Eu fico muito feliz por ver o seu comprometimento e respeito com a educação”, afirmou o deputado.





A secretária de Educação, Simone Almeida, frisou que a Secretaria de Administração já fez o estudo de atualização de valores. “Nestes 4 meses de administração estamos sempre preocupados em atender a classe e eu tenho certeza que ele [prefeito] vai cumprir e me coloco na condição de acompanhar todo o processo e finalizar. Vamos fazer da melhor maneira”.

Por: Luana Chaves/ DECOM