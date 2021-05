PARANAÍBA| Prefeitura licitará hospedagens na Capital para pacientes com acompanhantes e vítimas de violência

Foram publicados nesta sexta-feira, 21, no Diário Oficial, dois editais de avisos de licitação para a contratação de hotel em Campo Grande que atendam pacientes de Paranaíba com acompanhantes e vítimas de violência.





O Processo Administrativo nº 94/2021, Pregão Presencial nº 35/2021, torna público que ocorrerá licitação do tipo “Menor Preço Por Item” no dia 08 de junho, às 8h, para formação de registro de preços com a finalidade de contratar empresa especializada no ramo pertinente para prestação de serviços de hotel – hospedagem, incluindo café da manhã, para atender as pessoas e/ou famílias que estejam em situação de violação de direitos com sua vida em ameaça, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.





Já Processo Administrativo nº 92/2021, Pregão Presencial nº 34/2021, torna público que no dia 8 de junho, às 10h, haverá processo licitatório na modalidade Pregão, do tipo “Menor Preço por Item”, para contratar empresa especializada para prestação de serviços de hotel-hospedagem, incluindo café da manhã, almoço, jantar e translado, na cidade de Campo Grande, para os pacientes com acompanhantes encaminhados através da Secretaria Municipal de Saúde, para tratamento especializado de Saúde.





Os editais e seus anexos encontram-se disponíveis aos interessados no portal da transparência do Município de Paranaíba no seguinte endereço www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/





Por: Luana Chaves





***