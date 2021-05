PARANAÍBA| Prefeitura faz manutenção de canteiros e árvores da Avenida Durval Rodrigues Lopes

Os serviços fazem parte do cronograma criado pela Administração para atender a prédios públicos municipais e canteiros

©Antônio Agostini

A Prefeitura de Paranaíba fez a manutenção de canteiros e podas de árvores da Avenida Durval Rodrigues Lopes. O trabalho iniciou na última terça-feira,11.





Três equipes da Secretaria Municipal de Obras trabalham para deixar a avenida bem conservada, utilizando máquinas costais, caminhões, pá carregadeira e braçais, fazendo serviços de moto serra, enxada, pá e rastelo.





A manutenção das avenidas e prédios públicos tem sido feita constantemente no Município. O prefeito Maycol Queiroz ordenou que sejam feitas limpezas nas vegetações de quintais, calçadas e estacionamentos de prédios públicos municipais, bem como nas avenidas.





Seguindo um cronograma de ações, os trabalhos já foram executados nas unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família) “Hilda da Silva Oliveira”, “Daniel Martins Ferreira”, “Drª. Anna Lygia Mancini Coelho”, “Santa Lúcia”, “Nossa Senhora de Lourdes” e “Santo Antônio”. Além disso, foram feitas roçadas na Biblioteca SESI – Indústria do Conhecimento, na Biblioteca Municipal “Nancylta Salgueiro Dias”, no trevo da IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS), na Secretaria Municipal de Saúde e no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) “Maria Félix da Silva”, localizado no bairro Industrial de Lourdes.





Os Canteiros das principais avenidas também receberam o zelo da Administração Municipal. A Secretaria de Obras enviou nove servidores para fazer a roçada na Avenida Aristides Klafke, Avenida Getúlio Vargas, Avenida José de Castro, Avenida Evaristo Pereira Ferreira, Avenida Coronel Gustavo Rodrigues da Silva, Avenida Perimetral, Avenida Três Lagoas, Avenida Moacir da Silveira Queiroz, Avenida Pedro Pedrossian, Avenida dos Ipês, Avenida Filinto Muller e Avenida Paraná e áreas verdes das escolas municipais.





Por: Luana Chaves