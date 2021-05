PARANAÍBA| Prefeitura divulga agenda de licitações do mês de maio

Nos últimos dias foram publicados no Diário Oficial editais de processos administrativos, modalidade “Pregão Presencial. A Prefeitura de Paranaíba informa ter certames nos dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de maio.





De conforme Processo Administrativo nº76/2021 - Pregão Presencial nº27/2021, publicado no D.O no dia 04 de maio, ocorrerá no dia 17, às 8h, processo licitatório do tipo "menor preço por item" para formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em venda de areia grossa, cimento, ferro e pedra 1. O objetivo da Administração Municipal é reformar mata-burros de concreto na zona rural do Município. Os serviços estarão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.





Já no dia 18 de maio, às 8h, através do Processo Licitatório nº75/2021 - Pregão Presencial nº26/2021, do tipo "Menor Preço Por Item", haverá formação de Registro de Preços para contratar empresa que forneça material para pavimentação asfáltica e desenvolvimento de tapa buraco em diversos bairros da cidade, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. O edital foi publicado no Diário Oficial, no dia 05 de maio.





Foi publicado no Diário Oficial do dia 05 de maio também o Processo Administrativo nº 77/2021 - Pregão Presencial nº 28/2021, que traz a licitação para o dia 19 de maio, às 8h, para contratar empresas especializadas para aquisição parcelada de materiais diversos (abraçadeira, arruela, cadeado, corrente, desengripante, disco, eletrodo, fita isolante, etc...), para atender a Secretaria de Obras.





No dia 20 de maio, às 8h, a Prefeitura fará licitação na modalidade Pregão do tipo "Menor Preço por Item" para contratar empresa especializada para aquisição parcelada de materiais diversos (Bomba pulverizadora, botina, cabo de enxada, câmara de ar, capa de chuva, carriola, enxada, etc...). O edital do Departamento de Licitação trata-se do Processo Administrativo nº78/2021 - Pregão Presencial nº29/2021.





Para o dia 24 de maio, às 8h, está agendada a Licitação - Tomada de Preços nº2/2021, Processo Administrativo nº63/2021, para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para execução das obras de pavimentação asfáltica e sinalização viária da Avenida Quedú Leal, no Jardim América, objeto do Contrato de Repasse nº092512/2019/MDR/CAIXA - Operação 1.067.559-13/2019, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Paranaíba-MS.





No dia 25 de maio, às 8h, terá o processo licitatório na modalidade Pregão, do tipo "Menor Preço Por Item", para a contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparadas, objetivando a Formação de Registro de Preços para aquisição de máscaras de tecido para proteção individual, para distribuição gratuita, aos alunos, professores e funcionários das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.





Para o dia 26, às 8h, por meio do Processo Administrativo nº 54/2021 - Pregão Presencial nº 23/2021, haverá licitação para contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) para a Formação de Registro de Preços de aquisição de bala mastigável, balão látex, bombom e pirulito, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.





No dia 27, às 8h, através do Processo Administrativo nº 79/2021 - Pregão Presencial nº 30/2021, a Prefeitura divulgou que haverá o Pregão de "Menor Preço Por Item" para aquisição parcelada de fralda descartável geriátrica, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.





Os editas e seus anexos encontram-se disponível aos interessados no Portal da Transparência do Município, disponível no site oficial pelo endereço: www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/





ASSECOM