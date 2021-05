PARANAÍBA| Município reivindica recapeamentos de ruas e diversas outras obras para o Estado

Em mais uma edição do programa "Governo Presente", na manhã desta quinta-feira, 27, em Três Lagoas, o prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, solicitou ao governador Reinaldo Azambuja o recapeamento de diversas ruas do município e outras melhorias de infraestrutura.





“Fizemos diversos pedidos de infraestrutura para a nossa cidade e garantimos R$ 7 milhões para recapear as ruas de Paranaíba. Deixamos o pedido para as canalizações, visto que, os recursos virão da Secretaria de Obras do Estado e só devem ser aplicados em obras. Pedimos também ajuda ao frigorífico e patrulha mecanizada para o meio rural”, contou o prefeito.





Maycol Queiroz ainda aproveitou a oportunidade para pontuar a situação de Paranaíba. “O nosso asfalto está muito deteriorado, é um afasto antigo. Paranaíba tem mais de 160 anos de história, é uma das mais antigas de Mato Grosso do Sul. Nós temos 20% das ruas sem asfalto e estas nós iremos asfaltar com recursos próprios, só que o recapeamento nós não damos conta, ele é um processo mais caro, modelo CBUQ - asfalto à quente. Dos 80% de ruas com asfalto 60% estão deterioradas, é um montante de mais de R$ 10 milhões para recapear, por isso dependemos muito do governador Reinaldo Azambuja e do secretário Eduardo Riedel”, afirmou.





Sete municípios da região do Bolsão fizeram parte da edição em Três Lagoas. O município anfitrião, Paranaíba, Água Clara, Selvíria, Santa Rita do Pardo, Inocência e Cassilândia. "Cada cidade tem uma demanda diferente, com sua prioridade por isso importante ouvir as lideranças. Aqui o municipalismo é realidade e não apenas uma tese", descreveu o governador.





O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, disse que todos estes projetos vão transformar a economia do Estado, com obras em diferentes setores. "Ainda vamos ajudar vários setores que tiveram seus prejuízos na pandemia, como bares, restaurantes, turismo e setor cultural. Nos próximos dias vamos apresentar um conjunto de medidas", completou Riedel.









Por: Luana Chaves

Fotos: Luana Chaves/ Chico Ribeiro