PARANAÍBA| Credenciamento para Agricultura Familiar encerra no dia 31

A Prefeitura de Paranaíba está fazendo o credenciamento de pessoas interessadas em participar do programa Agricultura Familiar, atividade agrícola de pequenos produtores, considerada a principal fonte de renda do núcleo familiar. O prazo encerra no dia 31 de maio.





O Edital de Chamada Pública nº06/2021, Processo Administrativo nº88/2021, foi publicado no Diário Oficial do Município no último dia 14. Os interessados poderão procurar pela Prefeitura, das 07h às 12h, no setor de Licitação, para entregar os envelopes para o credenciamento de grupos formais e informais e de fornecedores individuais para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com consumo estimado até o dia 15 de dezembro de 2021.





Os alimentos produzidos pelos credenciados farão parte de Kits de alimentação que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, distribuirá entre as famílias das crianças matriculadas nas Escolas Municipais durante o período de pandemia de COVID. Após a volta às aulas os produtos passarão a integrar a alimentação da merenda escolar.





O edital e seus anexos encontraram-se disponíveis aos interessados no Portal da Transparência do Município de Paranaíba no seguinte endereço www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/





Por: Luana Chaves





