PARANAÍBA| Agesul avaliou pista do Aeroporto Municipal para reforma e manutenção

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) atenderam à solicitação feita pela Administração Municipal e enviaram até Paranaíba, nesta quarta-feira, 19, o Superintendente Viário da Agesul Derick Machado e o Engenheiro Civil Luís Marcondes para fazer um estudo técnico de reforma e manutenção do Aeroporto Municipal.





O prefeito Maycol Queiroz, o vereador Dr. Andrew Robalinho, a Chefe de Gabinete Jane Paula, secretária de Administração Adailda Lopes e o secretário de Agronegócios José Souto Silva (Zé Carioca) acompanharam Derick e Luís Marcondes até a pista do aeroporto e ficaram felizes com o resultado final. “Nós tivemos boas notícias, o Governo do Estado, através do secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, fará o melhoramento na pista do aeroporto de nossa cidade e futuramente quem sabe conquistaremos o balizamento”, contou o prefeito.





Derick elogiou a localização da pista e sua extensão, de 1320X23 m. Segundo o Superintendente, a pista é boa, com localização estratégica, pois está acima do nível da rodovia e próxima de suas adjacentes. “O que ela precisa é de recapeamento, o pátio é bom; tem que fazer também a troca do alambrado, porque este não impede a entrada de animais. Não é difícil fazer este projeto de mapeamento e balizamento. O aeródromo é bem estruturado, vale a pena investir aqui”, garantiu.

















