Novos poços do Taveirópolis e Universitário ampliam ações de abastecimento em bairros de Campo Grande

Com uma vazão de água de até 300 mil litros/hora, a Águas Guariroba deu início às operações do novo poço da região do Taveirópolis, em Campo Grande. A ação integra um cronograma de perfuração de outros sete novos poços, totalizando um investimento de R$ 50 milhões. As obras garantirão o acréscimo de 1,7 milhão de litros/ hora de água produzida para a cidade.





Na região do Taveirópolis, a estimativa é de que o poço beneficie cerca de 150 mil moradores de bairros como: Amambai, Vila Belo Horizonte, Vila Bandeirantes, Vila Taquarussu, Cohafama, Taveirópolis, Vila Anahy, Vila Jacy, Jardim Leblon, Tijuca, São Jorge da Lagoa, Coophavila II, Jardim Tarumã, Jardim Penfigo e Bela Laguna.





Para o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, as obras reforçam as ações de produção de água com o objetivo de ampliar as operações de abastecimento e garantir a eficiência no fornecimento de água para a população.





“Falar sobre qualidade na prestação de serviço à população é também apresentar os investimentos voltados para o aumento da capacidade de produção de água em Campo Grande. Os novos poços já em desenvolvimento pela Águas Guariroba demonstram o investimento que trará grandes melhorias ao sistema de abastecimento de nossa cidade, proporcionando maior segurança operacional da água que chega até a residência da população”, destaca Gabriel.





As obras de perfuração seguem também na região do Universitário, onde já foram feitas adequações como a implantação de uma adutora, tubulação de grande diâmetro, para o transporte do volume de água produzida. A estimativa é de que o poço beneficie cerca de 30 mil moradores na região, com uma vazão de 150 mil litros/ hora de produção de água.





“Campo Grande é atualmente uma das cidades referência no atendimento de água e a Águas Guariroba continua investindo neste desempenho. O poço do Universitário é uma das obras que fazem parte do cronograma de ações de melhorias e modernização no abastecimento que a concessionária colocou em ação”, afirma o diretor-executivo da concessionária.





Além do Taveirópolis e Universitário, os novos poços serão ativados nas regiões do Pioneiros, Nova Lima, Parque dos Poderes, Caiobá, Coophavilla II e São Conrado.





De acordo com o Ranking de Saneamento Básico 2021 do Instituto Trata Brasil, Campo Grande é uma das capitais do Brasil com o melhor índice de atendimento total de água. A capital sul-mato-grossense é uma das cidades que já atinge 100% dos indicativos de universalização dos serviços de água, superando a média nacional de 83,7%.





ASSECOM