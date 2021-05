No dia contra abuso infantil, MPMS deflagra operação em Campo Grande

Presos já foram levados para a delegacia

©Henrique Arakaki

No dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o MPMS (Ministério Público Estadual) deflagrou uma operação que cumpre mandados de busca e apreensão em Campo Grande, com equipes da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). Cerca de 30 mandados são cumpridos nesta terça-feira (18).





Informações preliminares são de que investigados já foram presos na manhã desta terça-feira (18), um total de 11 sendo um deles no Jardim Noroeste. A operação é contra condenados por abuso. Durante a operação os policiais analisam computadores, celulares e outras mídias no intuito de descobrir o armazenamento e compartilhamento de vídeos e fotos pornográficos com crianças e adolescentes.





A operação começou ainda durante a madrugada por volta das 4 horas desta terça (18), e os presos também estão sendo encaminhados para a Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) e para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Participam da operação MPE (Ministério Público Estadual), Polícia Militar e Polícia Civil.





A data





A data determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 08 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção à violência sexual.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo e Dayene Paz