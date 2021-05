Mulher mata marido a facadas após ser agredida

Ela foi ouvida, liberada e passará por exame de corpo de de delito neste sábado

Homem sendo socorrido pelo Samu após ser atingido a facadas pela esposa ©Alfredo Neto/JPNews

Claudimar Ferreira da Silva, de 31 anos, foi morto a facadas na noite de sexta-feira (30) pela esposa, de 20 anos, em casa, no Bairro Paranapunga em Três Lagoas, cidade a 338 km de Campo Grande. A mulher confessou o crime e disse que matou para se defender do marido.





À polícia, ela contou que vive com o marido há 9 anos e ambos tiveram 3 filhos e que já havia registrado várias vezes boletim de ocorrência contra ele.





Contou ainda que passou o dia com o esposo na casa dos parentes dele. As agressões iniciaram pela manhã. Ela foi agredida por Claudimar a socos por ciúmes. A tarde, após beberem, ele se acalmou.





Já quando anoiteceu, o homem saiu de casa e só voltou as 21h30, e começou a empurrá-la, fazendo provocações e ameaças, dizendo que se soubesse de algo a mataria. Com medo, ela pegou uma faca e colocou nas costas.





Quando novamente foi agredida, desferiu uma facada no tórax do lado esquerdo e uma no braço da vítima. O homem saiu na rua gritando e caiu.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o encaminhou até o Hospital Nossa Senhora auxiliadora, porém ele não resistiu e morreu.





A mulher aguardou a chegada da polícia e entregou a faca usada no crime. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava marcas roxas no braço, o que indicaria a violência sofrida durante o dia.





Na delegacia ela foi ouvida, liberada e deve passar por exames de corpo de delito neste sábado.





O caso foi registrado como homicídio privilegiado.





Por Mirian Machado