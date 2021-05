Morre Zé Guedes fundador da Confraria do Piau, em Coxim, aos 84 anos

Idealizador do espaço histórico para cultura e regionalidade pantaneiras faleceu por complicações de uma doença hepática

José Guedes de Melo, o Zé Guedes, morreu aos 84 anos ©Reprodução/Prefeitura de Coxim

Morreu neste sábado (8), aos 84 anos, José Guedes de Melo. Zé Guedes, como ficou conhecido, foi o fundador da Confraria do Piau, espaço cultural histórico localizado no município de Coxim - distante 260 quilômetros de Campo Grande.





Conforme publicou o site Edição MS, Zé Guedes faleceu em decorrência de complicações do tratamento de uma doença hepática. Ele estava hospitalizado em Ponta Porã.





De acordo com o Mapa Cultural de Mato Grosso do Sul, iniciativa da Fundação de Cultura do Estado, Zé Guedes fundou a Confraria do Piau há aproximadamente 40 anos. O local - ainda em atividade - se tornou ponto de encontro de artistas e produtores culturais, bem como passou a sediar saraus, apresentações de música e eventos para celebrar a regionalidade pantaneira. A Confraria também serviu de palco para inúmeras homenagens ao músico coxinense Zacarias Mourão.





A prefeitura de Coxim decretou luto oficial de três dias pela morte de Zé Guedes. Em nota, a administração municipal afirmou que o artista e poeta deixa um legado à cultura coxinense e sul-mato-grossense. “A Confraria do Piau foi palco para as mais diversas expressões culturais e suas poesias ficarão escritas na história”, descreveu.





O corpo de Zé Guedes foi levado de volta para Coxim, onde foram realizados velório e enterro. Ele deixou esposa, filhos e netos.





Por: Jones Mário