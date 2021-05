Maio Amarelo: PMRv realiza ação educativa e preventiva na MS-306

Ao longo da rodovia, foram abordados motoristas de cerca de 400 veículos e realizados mais de 160 testes com bafômetro, nos três dias de campanha

A Way-306 - Concessionária da Rodovia MS-306 participa da Campanha Maio Amarelo 2021, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Em apoio à Campanha, nos últimos dias 12, 13 e 14 de maio, a PMRv (Polícia Militar Rodoviária) realizou ações de abordagem educativas e preventivas junto aos usuários em vários pontos da rodovia.





Durante as atividades, a equipe da PMRv, formada pelo Tenente Antônio Francisco dos Santos, Sargento Marcos Mikuri e Sargento Nelson Correa, realizou instruções práticas e teóricas de utilização do etilômetro, incentivando a aplicação rotineira do equipamento como forma preventiva e educativa aos condutores, no acometimento de infração de trânsito e crime por embriaguez.





No período, foram realizadas mais de 400 abordagens entre motocicletas, automóveis e veículos de cargas, e aplicados 163 testes etilométricos.





Segundo o Major João Paulo Chink, Subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, as ações educativas fazem parte do planejamento da Unidade para a redução de mortes e lesões no trânsito.





"Orientamos e conscientizamos os usuários das rodovias para em seguida aumentar a fiscalização de trânsito. Isso reduz significativamente os acidentes rodoviários, os crimes de trânsito (principalmente o de embriaguez ao volante) e também as infrações de trânsito", informa o Major.





E assim a Way-306 e a PMRv seguem cumprindo o objetivo da Campanha Maio Amarelo, que é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar a sociedade em torno dessa luta, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada.





Sobre a Way 306 - A Way-306 – Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, Divisa de MS/MT, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à Divisa MS/GO; totalizando 219,5 quilômetros. A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.





Sobre o Grupo Way: O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).





ASSECOM