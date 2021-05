HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sábado (8)

Áries - 21/03 a 20/04





Com Lua em seu signo, o sábado será de muitas emoções. Dedique um tempo só para você e busque maior equilíbrio com atividade física. Talvez precise treinar a paciência com a família ou manutenção da casa. Alguma máscara social cairá. Não espere demais das pessoas. Excesso de idealização no amor e nas amizades poderá gerar frustração. Faça perguntas objetivas em novas relações.





Touro - 21/04 a 20/05





mais e silenciar a mente. Se puder, curta momentos de relaxamento profundo junto à natureza, ou cuide do jardim e termine de ler um livro empolgante. Último dia da passagem de Vênus por seu signo inspirará cuidados de beleza. Sol e Urano também em seu signo darão mais leveza e sensação de liberdade. Areje a cabeça. Novo ciclo pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Envolvimento com a coletividade inspirará ações solidárias. Aproveite o sábado para participar de um projeto social, vaquinha on-line, acolher uma amizade e somar forças pelo bem comum. Despesas aumentarão na mesma proporção de oportunidades de crescimento financeiro. A sorte caminhará ao seu lado. Determine novas metas. Fim de semana gostoso para curtir aventuras com o par.





Câncer - 21/06 a 21/07





Pense a longo prazo e visualize novos passos na carreira. O sábado inspirará planos para o futuro e decisões de vida. Diminua inquietudes com atividade física e definição de metas. A intuição estará aguçada. Encontre respostas existenciais dentro de você e aumente a sintonia com a espiritualidade. Novas amizades motivarão mudanças positivas no lifestyle. Aprofunde relações e crie novos vínculos.





Leão - 22/07 a 22/08





Algumas dores passarão com o tempo. Trocas de mensagens com amigos manterão o astral em alta. Aproxime quem anda distante com palavras carinhosas e motivadoras. Bom momento para estabilizar relações, firmar parcerias e pensar coletivamente. Notícias de longe tocarão o coração. Aceite um convite especial e curta um fim de semana diferente. Sol e Urano abrirão portas para o futuro.





Virgem - 23/08 a 22/09





Prefira a privacidade e cultive a paz interior. Sentimentos profundos fortalecerão planos de mudança e de estudos. Aprofunde conhecimentos, pesquise opções de cursos e invista no seu desenvolvimento. O amor inspirará decisões de vida. Alargue horizontes. Notícias de longe falarão alto ao coração. Uma proposta de trabalho virá na direção dos sonhos. Fase de prestígio e de evolução da carreira.





Libra - 23/09 a 22/10





Supere inseguranças e visualize o que quer para o futuro. O sábado trará carinho de pessoas queridas e confiança nos projetos pessoais. Mensagens motivadoras e família com apoio mútuo criarão um ambiente acolhedor. Bom para falar de amor, de sonhos e também de carências. Antigos padrões ficarão para trás. Aprofunde relações, fortaleça novos vínculos e estabilize a vida íntima.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Cuide da saúde, da família e do seu equilíbrio. O prazer estará nas atividades rotineiras. Faça cada coisa com concentração e atenção aos detalhes. Você se superará na cozinha e em outras tarefas. Imprima energias positivas na casa, motive as relações com atitudes carinhosas e crie uma atmosfera protetora ao seu redor. Amor com decisões práticas. Some forças com o par num projeto em comum.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Expor fragilidades permitirá trocas mais verdadeiras e acolhimento de pessoas queridas. O sábado trará conversas delicadas com o par, filhos, ou alguém próximo. Expectativas de trabalho e preocupações com a pandemia poderão causar estresse e ansiedade. Controle a alimentação, leia os sinais do corpo, respire e descontraia com jogos, treino ou passeios ao ar livre.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sorte nos negócios e no amor. O sábado trará boas notícias na área financeira e mais intensidade na vida íntima. Hora de afastar memórias doloridas, resolver o passado e fortalecer bases afetivas. Família e casa cobrarão atenção. Acolha fragilidades de alguém próximo. Cuidar da família, da saúde e estabilizar as finanças serão prioridades. Organize a agenda da semana e adiante uma tarefa.





Aquário - 21/01 a 19/02





Libere espaços na casa. Aproveite o domingo para doar coisas sem uso, organizar armários ou mudar móveis de lugar. Um toque original na decoração aumentará o conforto e a leveza dos ambientes. Pequenas iniciativas promoverão grandes resultados nesta fase de reformulações. Pense positivo e discuta novas ideias com o par. A vida familiar ficará mais gostosa. Amor com prazeres diferentes.





Peixes - 20/02 a 20/03





Faça contas, programe pagamentos e não exagere nas compras. O assunto principal nas conversas em família será dinheiro. Investimentos na casa, ou apoio aos filhos, pesarão no orçamento. Aguarde um pouco mais antes de assumir despesas maiores. Se planejar direitinho, tudo dará certo! Aproveite o domingo para organizar suas coisas, pesquisar preços e descobrir novidades nas redes sociais.









Por: ROSA DI MAULO