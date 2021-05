HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04





Com Lua em seu signo, a motivação estará de volta. Conte com atitude e poder de decisão nos assuntos que envolvem a família e a casa. Bom momento para cuidar da imagem, do corpo, do seu equilíbrio e jogue a autoestima para cima. O dia trará sucesso nos negócios e visão de futuro. Assuntos financeiros ganharão perspectiva mais ampla. Pense a longo prazo e planeje investimentos.





Touro - 21/04 a 20/05





Mesmo com clima confuso, projetos terão andamento positivo. Dedique um tempo para avaliar sonhos e programar novas ações. Comunicações e contatos em ritmo acelerado serão cansativos. Abrevie conversas e foque nos assuntos práticos. Hora de estabilizar as finanças e racionalizar despesas. Mercúrio trará equilíbrio do orçamento e contratos de longa duração. Conquiste independência.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Divergências poderão causar conflitos com uma amizade. O dia trará questionamentos e objetivos pessoais mais definidos. Evite julgamentos precipitados. Vênus e Plutão revelarão sentimentos que estavam ocultos. Aprofunde uma relação especial e resolva contradições. Bom momento para marcar presença nas redes, fortalecer a reputação e abraçar causas de interesse coletivo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Futuro em foco. O dia trará sucesso nos empreendimentos e decisões importantes de vida. Ganhe projeção na carreira e ajuste metas às condições do momento. Olhar mais profundo iluminará a escolha de parceiros e colaboradores. Fortaleça a posição na equipe, firme amizades e crie novos vínculos. A fase trará conquistas e vitórias. Conte com bons apoios e escolhas acertadas.





Leão - 22/07 a 22/08





A semana terminará com otimismo e segurança nos relacionamentos. Visão de futuro inspirará um projeto inovador e diversificação das atividades. Conversas com amigos fortalecerão convicções e esclarecerão escolhas. Construa relações de confiança e conte com uma rede protetora ao seu redor. Envolvimento com questões coletivas ampliarão a participação social. Ingresse num novo grupo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Um mergulho nos sentimentos trará respostas existenciais e horizontes mais amplos. Visualize o que quer para o futuro e determine metas profissionais. Rotina disciplinada aumentará a produção no trabalho e equilibrará a saúde. Tensões com a equipe ou amizade cobrará mudança de postura e quebra de preconceitos. Clima mágico no amor. Aprofunde uma relação especial. Paixão em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Escolhas serão mais criteriosas. Troque confidências com a família e planeje investimentos futuros. Novas relações e conexões com pessoas queridas de longe desenharão cenário otimista. Uma viagem favorecerá o amor. Pesquise opções, roteiros e cursos com antecedência. A semana terminará com planos de mudança e de desenvolvimento pessoal. Prestígio no trabalho.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encerre processos do passado, cuide da saúde e inclua uma atividade diferente na rotina. A semana terminará com perspectivas otimistas e iniciativas no trabalho. Treino, caminhadas ou programa de exercícios físicos manterão o corpo e as emoções em equilíbrio. Conversas num tom mais profundo com a família ajudarão na solução de pendências. Amor com novidades e mais cumplicidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Decisões de mudanças provocarão inquietudes. Foque no trabalho, aumente a produção e diminua a ansiedade. Conversas sérias e pontuais com o par elevarão o entendimento e inspirarão novos planos. Torne a vida mais gostosa com prazeres diferentes. A semana terminará com novidades de parceiros, sensação de “missão cumprida” e boas notícias na área financeira. Dê uma virada na sorte!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Dê atenção à família e resolva pendências financeiras. A semana terminará com segurança e mais liberdade. Boas negociações de trabalho garantirão mais estabilidade. Retome contatos, organize ideias e desenvolva um projeto autoral. Novas relações e parcerias ampliarão opções. Amor com mais paixão e planos atraentes. Comece nova fase na vida íntima e renove conceitos sobre o prazer.





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões sérias de vida e planos de longo prazo no amor darão tranquilidade. Encare conversas difíceis no trabalho e solucione conflitos. Bom momento para iniciar atividades diferentes, aprender novas linguagens e renovar estrutura. Um antigo relacionamento se reaproximará com novidades. Clima carinhoso e protetor no amor. Invista em conforto e segurança. A casa ficará mais funcional.





Peixes - 20/02 a 20/03





Acordos comerciais e escolha de parceiros movimentarão o trabalho e ampliarão perspectivas. Espere por um contato poderoso, hoje. Assuntos financeiros poderão abalar o humor. Determine prioridades, faça contas e não gaste dinheiro por compensação emocional. Momento de por a cabeça no lugar e a vida em ordem. Foque nas soluções práticas, pesquise preços e planeje compras com calma.









Por: ROSA DI MAULO