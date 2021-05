HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Vênus e Plutão sinalizam reforço na área financeira através de uma parceria ou associação. Mudanças na carreira trarão poder. Novo empreendimento ganhará forma e perspectivas positivas para o futuro. Hora de realizar um velho sonho e fortalecer bases materiais e afetivas. Transações imobiliárias estarão aquecidas. Conte com sensibilidade para resolver assuntos de família.





Touro - 21/04 a 20/05





Empatia nas interações com grupos, equipe e amizades. O dia trará envolvimento com questões coletivas e abertura a novas relações. Vênus e Plutão sinalizam conexões poderosas e novas escolhas. Revoluções no projeto de vida virão acompanhadas de inovações na carreira, estudos e acertos jurídicos. Novo ciclo trará maior participação social, sucesso e estabilidade financeira.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sentimentos profundos inspirarão planos e definirão o futuro. Visualize onde quer chegar e abrace a missão. Uma proposta financeira chegará repentinamente. Movimente a vida com novas ideias e projetos. Fase de maior liberdade interior e de autoconhecimento. Os sonhos revelarão caminhos a seguir. Amor com cumplicidade e sensibilidade amplificada. Eleve os sentimentos. Escolhas sábias.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde relações. Novo romance começará como amizade, se estiver só. Questionamentos existenciais mudarão posturas e rumos. Espírito colaborativo, solidariedade e participação ativa nas redes e atividades de grupo destacarão sua sensibilidade e empatia com os acontecimentos coletivos. Impulsione a carreira, invista no futuro e lute por melhores condições para todos.





Leão - 22/07 a 22/08





Nem todas as relações sobreviverão ao nível de exigência deste momento. Sentimentos profundos mobilizarão mudanças e decisões sobre o futuro. Firme uma associação e inove a carreira. O dia trará uma proposta poderosa de trabalho e horizontes mais amplos. Some forças com amizades e diversifique atividades. Cuidados com a saúde cobrarão alteração aos hábitos e rotina.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lindo momento no amor. O dia anuncia clima mágico numa relação especial e mais confiança no futuro. Supere medos com a fé. O ambiente social poderá mudar. Conexões com pessoas queridas de longe despertarão sentimentos profundos e poderão derrubar antigas crenças. Momento importante na carreira. Determine metas mais altas, fortaleça a missão e aumente o poder de influência.





Libra - 23/09 a 22/10





Assuntos de saúde estarão em destaque. Troque confidências com a família e elimine angústias. O dia trará alívio de pressões e fortalecimento interior. Bom para resolver pendências e dar novo sentido à vida. Amplie perspectivas. Planos de mudança ou de viagem ganharão viabilidade. Uma conquista profissional trará poder e prestígio. Dê um passo maior na carreira. Sucesso nos empreendimentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Amor e criatividade envolverão a vida num clima mágico. Aprofunde uma relação especial, investigue informações, descubra mistérios e renove os sentimentos. Cenário positivo para novos projetos e para fortalecer as bases afetivas. Troque confidências e harmonize os relacionamentos. Temas existenciais e íntimos elevarão o tom das conversas. Trabalho com reestruturações. Desenhe planos com calma.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Assuntos delicados da vida familiar e de moradia serão resolvidos com sensibilidade e atenção às necessidades de cada pessoa envolvida. Momento de realizar sonhos, com gratidão aos antepassados e à bagagem adquirida. O dia trará lindas lembranças dos que já foram e de outras épocas de vida. Negociações financeiras no trabalho terão andamento positivo. Fortaleça parcerias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas sensíveis, carregadas de emoção e empatia marcarão as interações de hoje. Elimine ressentimentos do passado e comece nova fase no amor. Plutão e Vênus destacarão seu poder e aprofundarão um vínculo especial. Decisões da vida íntima dependerão da situação financeira. Opções mudarão e redirecionarão investimentos. Embarque em novos projetos e prazeres diferentes.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos generosos, valores afetivos e compaixão mobilizarão ações solidárias e doações. O dia trará sucesso em transações imobiliárias e alívio de tensões. Simplifique tarefas domésticas com participação da família e promova maior união. Se quiser mudar de casa, você encontrará uma opção atraente. Negócios poderão se concretizar. Acelere o passo no trabalho e conquiste mais espaço.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aprofunde o tom das conversas, firme parcerias e esclareça dúvidas. Plutão e Vênus anunciam contatos poderosos e mudanças no ambiente social. O dia trará novidades atraentes e aprendizado. Amplie as comunicações, circule nas redes e crie novos vínculos. Você terá ótimo desempenho em reuniões de trabalho, entrevistas e apresentações. Projete a imagem. Entendimento no amor.





Por: ROSA DI MAULO





