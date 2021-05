HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Comunicações estarão um tanto confusas hoje. Talvez você não tenha vontade de falar ou se comova facilmente com as mensagens que receberá. O dia pedirá maior interiorização. Bom para esclarecer dúvidas na terapia, investir no autoconhecimento e aumentar a sintonia com a espiritualidade. A sensibilidade estará amplificada. Diminua a irritação por meio de meditação e caminhadas.





Touro - 21/04 a 20/05





Discussões de valores com a equipe ou amizade darão no que pensar. Talvez você entenda dois lados de uma mesma situação ou esclareça sua margem de negociação num possível contrato. Mercúrio movimentará a área financeira. Equilibre o orçamento com soluções práticas e planejamento de despesas. Mudanças no projeto de vida trarão mais liberdade. Conexões poderosas hoje!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Ganhe destaque e popularidade no ambiente profissional. O dia trará projeção e sucesso dos empreendimentos. Planos para o futuro estarão a mil. Firme uma proposta financeira. Mercúrio em seu signo favorecerá contratos comerciais e comunicações. Com objetivos claros, será possível dar salto na carreira. Encerre um longo ciclo com saldo positivo, autoconhecimento e mais serenidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Desejos de viajar ou de investir no seu desenvolvimento estarão mais fortes hoje. O dia trará segurança nas decisões e mais otimismo. Espere por prestígio e maior poder de realização. Novo projeto ganhará velocidade. Conte com harmonia nas atividades em grupo e bons acordos com a equipe de trabalho. Aprofunde relações. Novas amizades serão transformadoras. Confie na intuição.





Leão - 22/07 a 22/08





Mantenha a privacidade e seja fiel aos seus valores. Talvez você se afaste de uma amizade ou grupo e busque trocas de melhor qualidade. Equilibre a equação “dar e receber” e construa relações de confiança. O dia trará sentimentos profundos e mais clareza sobre os caminhos a seguir. Transforme perdas em motivação para mudanças. Uma proposta poderosa poderá redirecionar a carreira.





Virgem - 23/08 a 22/09





Profunda conexão com uma amizade motivará mudanças e metas mais altas na carreira. Espere por empatia e emoções fortes nas interações de hoje. Bom para criar vínculos e encontrar caminhos alternativos de trabalho. Pense num plano “B” e conte com apoios poderosos. O dia favorecerá o amor. Se estiver só, alguém falará ao coração e despertará fantasias. Dê asas à imaginação!





Libra - 23/09 a 22/10





O dia será bastante produtivo. Alcance metas. O trabalho ganhará dimensão maior hoje. Espere por conquistas e vitórias. Você estará brilhante em apresentações públicas, reuniões e planejamento estratégico. Bom momento também para cuidar da saúde com atenção e implantar novos hábitos. Aprofunde o tom das conversas, some forças com a família e eleve padrões. Poder em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aprofunde uma relação especial e renove os sentimentos. O dia trará conversas transformadoras, entendimento com irmãos e entusiasmo com novos planos. Assuntos de família serão resolvidos com o tempo. Cumpra as responsabilidades com generosidade e dose maior de paciência. A fase ainda imporá limites, embora o cenário seja mais otimista. Amor com surpresas e novidades atraentes.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Assuntos de moradia ou de família entrarão em discussão. Planeje mudanças com calma. O foco no trabalho trará necessidade de reestruturar a rotina e ganhar agilidade. O dia proporcionará lembranças gostosas de alguém ou de uma época de maior mobilidade. Valorize a história de vida e comemore conquistas. Apesar das restrições impostas pela pandemia, o cotidiano poderá ficar mais gostoso.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Contatos e comunicações estarão abertos hoje. Bom para iniciar relações, agilizar comunicações de trabalho e descobrir novidades. Conversas carinhosas imprimirão mais emoção no amor. Orçamento curto imporá limites. Talvez precise adiar planos da vida íntima e focar em novos projetos de trabalho. Desenvolva ideias. A fase será positiva para novas parcerias e atividades diferentes. Reinvente a vida!





Aquário - 21/01 a 19/02





Boas notícias na área financeira. Negócios estarão aquecidos. Impulsione o trabalho, comece uma atividade e aumente os rendimentos. Apesar da ansiedade e da falta de garantias, projetos em andamento darão certo. Amor com mais cumplicidade e novos planos familiares. Reformulações na casa criarão ambiente confortável e protetor. O encerramento de uma despesa dará alívio.





Peixes - 20/02 a 20/03





Discuta planos e contas com a família, compartilhe sonhos e decida detalhes da casa. Bom momento para resolver pendências e colocar a vida em ordem. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para investir na imagem e jogar a autoestima para cima. Emoções estarão à flor da pele e intensificarão o amor. Se estiver só, uma conversa envolvente e instigante poderá resultar em paixão.





