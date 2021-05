HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (4)

Áries - 21/03 a 20/04

Se os valores não baterem com um grupo ou amizade, poderá haver ruptura. Assuntos financeiros interferirão nos relacionamentos. A partir de hoje, Mercúrio agilizará as comunicações e movimentará a vida com novidades. Conte com poder de negociação em transações comerciais. Pesquise preços e cheque informações. Assuntos de família e da casa testarão a paciência. Tente manter a calma.





Touro - 21/04 a 20/05





Conexões profissionais estarão abertas, hoje. Lance um projeto, ou firme contatos para o futuro. A partir de hoje, Mercúrio equilibrará o orçamento. Organize as finanças e planeje investimentos. Vários planetas em seu signo favorecerão novos começos. Bom momento para você se reinventar e ganhar maior independência. Empatia com amizades e grupos. Fortaleça sua rede e conquiste amigos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A entrada de Mercúrio em seu signo esclarecerá objetivos pessoais e ampliará o poder de comunicação. Espere por uma fase movimentada e repleta de novidades. Informações chegarão por diversas fontes diferentes. O desafio será determinar prioridades e manter o foco no que você quer realizar. Negócios estarão aquecidos. Impulsione um empreendimento. Acertos jurídicos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Encare os desafios profissionais com garra e coragem. Marte em seu signo aumentará o poder de decisão e a liderança. Hora de partir para ação, planejar mudanças e aprofundar relações. A partir de hoje, Mercúrio aguçará a intuição. Encontre respostas existenciais e cultive a paz interior. Novas amizades serão motivadoras. Pense no quer para o futuro. Conquistas e vitórias pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





A partir de hoje, Mercúrio facilitará a interação com amigos, grupos e redes sociais. Amplie relacionamentos, inicie amizades e crie novos vínculos. Chances para o amor também virão no pacote. Espere por muitas emoções, hoje. Clima carinhoso compensará pressões no trabalho e preocupações com o futuro. Foque nas relações e em novos projetos. Inovações na carreira.





Virgem - 23/08 a 22/09





Motive colegas de trabalho e crie um ambiente acolhedor ao seu redor. O dia trará desafios e imprevistos. Talvez precise alterar a agenda ou resolver uma situação desconfortável. A partir de hoje, Mercúrio facilitará as comunicações profissionais. Determine metas e diversifique atividades. Propostas de longe ou conexão com autoridades balançarão estruturas. Ganhe prestígio e projeção.





Libra - 23/09 a 22/10





Converse com a família e aprofunde relações. O dia será excelente no trabalho e muito positivo para implantar novos hábitos e fortalecer a saúde. Mude conceitos, invista no seu equilíbrio e ganhe poder. Confiança nas relações desenhará um cenário positivo para o futuro. Notícias motivadoras. A partir de hoje, Mercúrio facilitará conexões internacionais, com autoridades e renovação de documentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O pensamento se voltará para assuntos íntimos e existenciais, a partir de hoje. Resgates do passado também entrarão no menu do dia. Carinho e empatia marcarão as interações de hoje. Fortaleça vínculos importantes em sua vida. Atenção à família, sentimentos generosos e cuidados de saúde criarão uma atmosfera protetora. Amor com imprevistos, espere também por uma surpresa gostosa.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo com pares e trará maior entendimento no amor. Aproveite para por a conversa em dia com irmãos, checar notícias e dobrar a atenção com a saúde. Informações preciosas chegarão repentinamente. Circule nas redes e amplie comunicações de trabalho. Uma oportunidade inesperada cobrará resposta rápida, será pegar ou largar. Mudanças à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resolva assuntos financeiros com confiança. Perspectivas ficarão mais positivas. A partir de hoje, Mercúrio agilizará comunicações e contratos de trabalho. Conte com organização e ideias luminosas. Soluções originais e criatividade enriquecerão seus projetos. Amor com suscetibilidades. Talvez falte paciência com a lentidão alheia ou a família. Aposte na generosidade e aceite os limites.





Aquário - 21/01 a 19/02





Dia animado, com planos de expansão e otimismo. A partir de hoje, Mercúrio em harmonia com seu signo trará o bom humor de volta. Pensamentos leves, ideias criativas e novos conceitos de prazer tornarão a vida mais gostosa. Encerre processos do passado, aprofunde relações familiares e invista em mais conforto. Supere velhas angústias e resgate uma relação que marcou história em sua vida.





Peixes - 20/02 a 20/03





Desfaça mal-entendidos com um tom mais profundo nas conversas com amigos e pessoas próximas. A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo com a família e a organização da casa. Bom para resolver pendências do passado e seguir mais leve. O dia será preguiçoso. Encontre espaços para relaxar, meditar e avaliar os sonhos. Novas informações mudarão sua maneira de pensar.





Por: ROSA DI MAULO





***