HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Clima de expectativas no trabalho. Termine a semana com contatos promissores e boas notícias na área financeira. Bom também para retomar uma atividade e cuidar da saúde. O prazer estará nas coisas simples da rotina. Curta os detalhes de tudo que fizer e alimente a alma com sentimentos positivos, arte e beleza. Harmonia com a equipe e apoio de amizades darão segurança.





Touro - 21/04 a 20/05





Fantasias românticas esquentarão o clima no amor. Tome a iniciativa numa relação especial e crie um clima mágico na vida íntima. A entrada do Sol na área do dinheiro, por onde já transitam outros planetas, ampliará perspectivas. Ótimo momento para aquecer negócios, equilibrar o orçamento e administrar as posses com clareza e soluções práticas. Assuntos financeiros interferirão nas relações.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sol em seu signo anuncia mais vitalidade, brilho e poder pessoal. Jogue a autoestima para cima, seus encantos e qualidades estarão em destaque. A semana terminará com conforto e clima carinhoso na vida familiar. Troque confidências e estreite laços afetivos. Iniciativas para ganhar mais dinheiro darão resultado. Impulsione um empreendimento lucrativo ou firme um contrato profissional. Inicie novo ciclo!





Câncer - 21/06 a 21/07





Compartilhe sonhos, expresse os sentimentos e aprofunde vínculos. A semana terminará com conquistas pessoais relevantes e comunicações abertas. Avalie perdas e ganhos dos últimos tempos e encerre um longo ciclo. Começará hoje uma fase de maior interiorização e de autoconhecimento que irá até seu aniversário. A sensibilidade será amplificada. Siga a intuição e as dicas dos sonhos.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite a onda positiva no trabalho para ganhar mais e equilibrar as finanças. A semana terminará com apoio de amigos e novas relações. Marque presença nas redes e amplie amizades. Bom momento também para fortalecer a posição na equipe, firmar parcerias e estabilizar relacionamentos. Encontre soluções práticas para realizar um sonho. Notícias tranquilizadoras de longe. Mantenha a fé.





Virgem - 23/08 a 22/09





Com Sol, Mercúrio e Vênus na área da carreira, caminhos de futuro e de maior realização profissional estarão iluminados. A semana terminará com sucesso, visibilidade e maior projeção. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para fortalecer a autoestima, cuidar da imagem, da saúde e dar crédito aos sonhos. Planos de longo prazo ficarão mais definidos. Novas relações à vista!





Libra - 23/09 a 22/10





Dia sujeito a distrações. Cheque a agenda e evite esquecimentos. Talvez dê preguiça de cumprir tarefas que exijam concentração e raciocínio. Em compensação, atividades criativas ganharão uma dose maior de entusiasmo e de originalidade. A semana terminará com prestígio e reconhecimento no trabalho. Carreira em ascensão, espere por conquistas e sucesso nos empreendimentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Decisões da vida íntima poderão incluir planos de viagem, mudanças ou estilo de vida diferente. Amizades apoiarão seus projetos. A semana terminará com contatos poderosos, conversas reveladoras e acolhimento de amigos. Mudanças no ambiente social também serão esperadas. Aprofunde novos vínculos e crie uma rede forte ao seu redor. Acertos e acordos com a família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Passo decisivo na carreira. Você poderá aumentar o poder financeiro e a popularidade. Visualize onde quer chegar e planeje o futuro. Os relacionamentos serão fonte de inspiração. Descubra novidades e ligue o radar nas oportunidades de trabalho. Bom momento para inovar a atuação, firmar parcerias e atualizar tecnologias. Amor com entendimento e novos planos para a vida familiar. Mudanças à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Notícias de longe animarão o clima no trabalho e na vida íntima. A semana terminará com otimismo, confiança numa relação especial e estabilidade na área financeira. Planos a dois trarão empolgação. Com Plutão retrógrado em seu signo, o projeto de vida será repensado. Comunicações e estudos ganharão amplitude. Amplie conhecimentos e enriqueça a bagagem cultural. Fase nova no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Acelere a velocidade no trabalho e assuma maior poder. Ótimo momento para se expor, conquistar novos espaços e reinventar a vida. O amor será força propulsora em novos projetos e decisões. Determine planos de longo prazo e estabilize uma relação especial. Se estiver só, poderá se apaixonar para valer, mesmo no ambiente virtual. Mudanças acontecerão de dentro para fora.





Peixes - 20/02 a 20/03





Lindo momento no amor. A semana terminará com romantismo, emoções fortes e segurança na vida familiar. Investimentos na casa garantirão conforto e maior bem-estar. Pequenos detalhes na decoração dos espaços e organização farão diferença. Aproveite também para solucionar pendências e firmar acordos financeiros. Descubra prazeres diferentes e explore seus talentos criativos.





Por: ROSA DI MAULO