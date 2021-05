Frente fria avança pelo Sul do Brasil e traz novo alívio para o calor sul-mato-grossense

Uma massa de ar frio de origem polar avança sobre o País e mais uma vez vai fazer a felicidade de quem gosta das temperaturas mais amenas. Conforme a meteorologia a influência será na região Sul, parte do Sudoeste e também do Centro-Oeste do Brasil. Em Mato Grosso do Sul esse sistema provoca chuva fraca e espalhada na região sul do Estado, e ligeira queda nas temperaturas.





As condições para esta quarta-feira (12) serão de céu nublado a encoberto em todo Estado. Pancadas de chuva de fraca intensidade são esperadas para a região sul do Estado. Isso também contribuirá para a melhora na qualidade do ar e um refresco nas temperaturas máximas.





A umidade do ar ficará elevada durante todo o dia na região sudoeste, mas no restante do Estado o tempo continua seco, com índices em torno de 30% no período da tarde.





Nesta quarta-feira as temperaturas não mudam muito, considerando que as manhãs já têm sido mais frias no mês de transição para o inverno. A diferença será um alívio no calor da tarde. O Estado pode registrar mínima de 14°C e máxima de 32°C para a região do bolsão.





Em Campo Grande o tempo deve ficar encoberto durante todo o dia, e as temperaturas variam entre 18°C a 26°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet, Somar e Climatempo)