"Encontro" entre Lua e Marte acontece na noite deste domingo

Conjunção dos dois astros está prevista para que seja vista depois que o Sol se pôr

Lua vista no céu campo-grandense ©Henrique Kawaminami/Arquivo

Está previsto este domingo (16) à noite a conjunção entre a Lua e Marte. Satélite natural e planeta ficarão alinhados, depois do pôr-do-sol, e poderão ser observados com maior facilidade, por estarem mais aproximados.





A recomendação é que se observem os astros a partir das 18 horas com angulação de 35º acima do horizonte a noroeste. Conforme previsão, eles irão “descer” até se pôr a partir das 20 horas.





Outros fenômenos





Duas conjunções já aconteceram neste mês - a Lua se encontrou com Saturno, em 3 de maio, e com Júpiter, no dia seguinte. Além disso, há previsão de novo encontro com Saturno, em 30 de maio, a partir das 21 horas.





Além disso, está prevista para 26 de maio uma grande “superlua” - conhecida nos Estados Unidos como “Lua das Flores”, surgindo no horizonte a leste a partir das 17h20.





No mesmo dia haverá eclipse total da Lua, mas que não poderá ser visto com facilidade no em boa parte do Brasil. Nesta data, poderá haver coloração mais avermelhada, dando apelido de “Lua de Sangue”.





Eventos astronômicos podem ser vistos com maior facilidade em locais mais remotos com pouca iluminação e recomenda-se utilizar instrumentos como telescópios ou até mesmo binóculos ou câmeras profissionais.

Simulação feita por meio de aplicativo indica posicionamento dos astros neste noite, vista a partir de Mato Grosso do Sul ©Stellarium













Por: Guilherme Correia