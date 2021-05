EMPREGOS| JBS oferece cerca de 300 vagas em três municípios de Mato Grosso do Sul

As oportunidades são para atuar em áreas administrativas e nas linhas de produção das unidades

A JBS está com seleção aberta para 290 oportunidades de trabalho nas cidades de Anastácio (22), Campo Grande (68) e Dourados (200), em Mato Grosso do Sul. As vagas são para atuar em diversas funções administrativas e operacionais. Confira quais são as oportunidades disponíveis em cada município, e como se candidatar:





Anastácio





São 22 postos de trabalho disponíveis. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail recrutamento.ams@friboi.com.br até o dia 25 de maio.

Eletricista (1) – Experiência na função e cursos presenciais de Eletricista Industrial (mínimo 200 horas), NR10 (40 horas) e NR10 SEP (40 horas com certificado válido), conhecimentos básicos em manutenção preventiva de máquina de vácuo e arqueadeira automática.

Mecânico industrial (3) – Experiência na função e desejável ter curso técnico na área de mecânica, hidráulica, pneumática e metrologia. Conhecimento em máquinas de frigorífico será um diferencial.

Refilador (9) e desossador (9) – Experiência comprovada em açougue ou na função desejada.

Campo Grande





São 68 vagas. Os candidatos devem deixar um currículo na portaria da unidade localizada na Av. Duque de Caxias, 7255, bairro Nova Campo Grande, até o dia 21 de maio.

Analista Contábil (1) – Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, experiência comprovada na área contábil, e noções intermediárias de Excel.

Analista Fiscal (1) – Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, conhecimentos em legislação e contabilidade, experiência comprovada na área fiscal e conhecimento intermediário em Excel.

Auxiliar de Lavanderia (3) – Experiência com serviços gerais. Desossador (10) – Experiência comprovada em açougue, na área de desossa. Mecânico de manutenção industrial (2) – Ensino médio completo e experiência comprovada na área de atuação.

Operador de carga e descarga (20) – Experiência comprovada na função. Operador de empilhadeira (2) - Curso de operador de empilhadeira com validade vigente e experiência comprovada na função. Pedreiro (2) – Ensino fundamental completo e experiência comprovada.

Operador de produção (15) – Não é necessário ter experiência na área. Refilador (10) – Experiência comprovada em açougue ou na função de refilador. Supervisor de corte (1) – Ensino superior completo ou cursando e experiência prévia no setor. Supervisor de armazenagem e expedição (1) – Graduação em Administração, Engenharia ou áreas relacionadas; conhecimento do Pacote Office, e experiência com PDCA e gestão de equipe.

Dourados





A unidade disponibiliza 200 vagas para atuação na linha de alimentos preparados. A seleção acontece às quartas-feiras, a partir das 13h, e às sextas-feiras, a partir das 7h, na Rodovia BR 163, Km 6, Distrito Industrial. É necessário levar caneta, carteira de trabalho e documentos pessoais.

Operador de produção (200) – Não precisa ter experiência na função.

Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior indústria de alimentos do mundo e a maior companhia no setor de proteínas. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é a maior empregadora do país, com mais de 145 mil colaboradores.





