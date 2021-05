Em meio a pandemia, houve um aumento da busca pelo empréstimo como garantia de imóvel.

Uma excelente oportunidade de se livrar das dívidas pagando taxas de juros bem menores.

Há momentos na vida onde imprevistos acontecem e bagunçam toda a vida financeira. E quando isso ocorre, muitas vezes não há outra solução a não ser adquirir um empréstimo bancário.





Durante a pandemia, houve a necessidade do distanciamento social e o fechamento do comércio. Isso gerou uma crise econômica muito maior no país e muitas pessoas perderam sua única fonte de renda. Como consequência as pessoas necessitam cada vez mais de crédito para arcar com os gastos do dia a dia e as dívidas existentes.





Toda essa situação elevou o número de pedidos de empréstimos nas instituições financeiras. E uma das modalidades com aumento da procura nesse período é o empréstimo com garantia de imóvel.





Aumento do empréstimo com garantia de imóvel durante a pandemia





Ao contrário do que algumas pessoas pensam, há muitas modalidades de empréstimos. Uma delas não é amplamente divulgada, mas apesar disso houve um aumento durante a pandemia, é o empréstimo com garantia de imóvel.





O que é o empréstimo com garantia de imóvel?





São os empréstimos oferecidos, por algumas instituições financeiras, com garantia de imóveis, ou seja, o cliente oferece o bem como garantia de pagamento da dívida. Isso significa que caso não pague a dívida, o cliente poderá perder o imóvel. Por isso, deve ser algo bem analisado e pensado.





Como funcionam as taxas de juros?





Essa garantia de pagamento minimiza os riscos da inadimplência, logo os juros praticados são menores que os empréstimos convencionais. Há instituições que também oferecem essa modalidade a clientes negativados.





De maneira geral, as taxas de juros ficam em torno de 1% ao mês. As instituições financeiras emprestam até cerca de 60% do valor do imóvel. Essa porcentagem máxima é definida pelo Banco Central. Os imóveis comerciais costumam usufruir de limites de porcentagem menores.





O prazo de pagamento do empréstimo fica em torno de 10 a 20 anos. As parcelas podem ser pagas em Tabela Price, parcelas fixas, ou Tabela SAC, parcelas decrescentes.





Por que essa modalidade de crédito está sendo mais buscada?





A modalidade empréstimo com garantia de imóvel tem sido muito procurada. Devido às suas condições serem mais atrativas que as modalidades convencionais, como o empréstimo pessoal ou cheque especial, por exemplo.





Essas são algumas vantagens do empréstimo com garantia de imóvel:





● O prazo de pagamento costuma ser bem estendido;





● Taxas menores que as modalidades de crédito tradicionais;





● Por ter juros menores as parcelas ficam mais acessíveis.





● O cliente usa o crédito como quiser, não há necessidade de comprar comprovação dos gastos.





Além disso, muitas instituições oferecem esse crédito a clientes negativados. Isso ocorre porque mesmo esses clientes sendo já inadimplentes, os riscos de uma nova inadimplência serão menores. E caso ela ocorra, o imóvel será utilizado como o pagamento desta dívida.





Para oferecer o imóvel como garantia de um empréstimo, o bem deve estar em nome do solicitante e estar devidamente quitado. Algumas instituições até aceitam que o solicitante do empréstimo utilize imóvel que esteja em propriedade de outra pessoa. Desde que o proprietário assine um termo concordando com a operação.





O cliente poderá até vender o imóvel, mas este passará por um processo diferente de venda dos convencionais. O futuro comprador deverá ser informado que parte do valor do imóvel encontra-se em garantia com o banco. Portanto, ao realizar o pagamento pela compra, o comprador terá que realizar o pagamento da dívida restante com o banco. Somente após essa liquidação e a emissão da baixa de alienação fiduciária, é que o imóvel terá a sua propriedade transferida para este novo comprador.





Apesar da apresentação de garantia como forma de pagamento do crédito, as instituições financeiras ainda exigem que o solicitante comprove sua renda. Isso acontece porque o interesse do banco não é a execução da garantia e sim o pagamento do empréstimo. É o pagamento desse empréstimo que gerará um lucro maior ao banco e a execução desta garantia, por isso o banco ainda exige a comprovação dessa renda.





O imóvel passará por uma vistoria para verificar seu estado de conservação.





Para aqueles que não possuem imóveis, algumas instituições financeiras também oferecem esse empréstimo com garantia de veículos. Porém devido ao valor do bem, o limite de valor dos empréstimos é bem menor.





Onde comparar e contratar empréstimo com garantia de imóvel?





Há muitas instituições financeiras que oferecem esta modalidade de crédito. Inclusive é possível solicitar o empréstimo online.





Muitos clientes ficam perdidos em meio a tantas opções e informações. A fim de auxiliar na comparação entre as diversas vantagens e desvantagens de cada uma das instituições, a Juros Baixos criou um simulador de empréstimo de garantia de imóvel. Com esse simulador é possível comparar todas as informações e vantagens. E o cliente também poderá solicitar a contratação deste empréstimo através desse simulador.





Conclusão





Antes de solicitar qualquer tipo de empréstimo é preciso estar atento a alguns cuidados.





É necessário pesquisar bem sobre a instituição desejada e obter todas as informações no site do Banco Central. Inclusive verificar se esta instituição obtém autorização para realizar esse tipo de operação.





A instituição financeira deve oferecer um maior número de informações. Portanto, é preciso estar atento e desconfiar daquelas que só oferecem contato por WhatsApp ou qualquer outro aplicativo como único canal de comunicação.





Somente os correspondentes bancários podem se comunicar com o cliente utilizando o nome da instituição financeira. Essa condição também deve ser informada ao cliente, assim como o canal de comunicação deve ser sempre o oficial.





O cliente deve estar atento a qualquer tipo de cobrança ou tarifa extra por parte da instituição ou correspondente bancário. Todas as taxas e tarifas cobradas são previstas por regulamentação do Banco Central. Não existe qualquer valor para a liberação do dinheiro em conta.





Qualquer dúvida, procure os canais de comunicação do Banco Central.





Por ser um empréstimo com o prazo de pagamento bem distendido, o cliente deve ter consciência e organização para arcar com as parcelas por um grande período de tempo. Pois caso não haja o pagamento, o cliente perderá muito mais que um nome limpo, certamente perderá o seu imóvel.





É importante avaliar que se houve a necessidade de um pedido de empréstimo é porque há sérias dificuldades de pagamento das dívidas do dia a dia. Portanto, é preciso prudência na hora de contratar.





***