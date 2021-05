Em exposição sobre uso do 5G, Soraya Thronicke busca mais informações sobre pecuária digital

Ao visitar no fim da tarde de ontem (05/05) a exposição “Digital Day”, realizada no Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília (DF), a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) buscou mais informações sobre o uso da tecnologia 5G na pecuária. Em companhia do ministro das Comunicações, Fábio Faria, a parlamentar sul-mato-grossense conheceu de perto as aplicações do 5G no dia a dia dos usuários e, principalmente, no setor agropecuário.





“Mato Grosso do Sul tem um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil e isso graças aos investimentos dos produtores rurais do Estado em tecnologia. Entendo que essas ferramentas digitais chegam para ficar e são importantes aliadas do pecuarista no aumento da cadeia produtiva dos seus rebanhos e de suas propriedades”, ressaltou Soraya Thronicke.





Ela conheceu de perto os benefícios da utilização da rede 5G na pecuária demonstrados pela empresa chinesa Huawei. “A implementação dessa tecnologia no setor permitirá a criação de uma pecuária digital, onde câmeras de processamento de imagem vão monitorar o gado, possibilitando a detecção e combate de qualquer anomalia”, comentou, revelando que as tecnologias aliadas ao sistema rápido de internet significariam um ganho financeiro de até R$ 20 mil por dia.





Além da pecuária, a exposição também traz exemplos práticos de aplicações que se beneficiam da baixa latência (o tempo de resposta entre o envio e o recebimento de dados) e da capacidade de transmissão de grandes volumes de informação que o 5G oferece. Telemedicina, realidade aumentada, realidade virtual, automação mecânica, inteligência artificial e aprendizado de máquina estão entre as inovações. A exposição “Digital Day” prossegue até sexta-feira (07/05).​













ASSECOM